Ибрагимович сможет играть в футбол "еще много лет"

Хирург, оперировавший Златана Ибрагимовича, заявил, что нападающий "Манчестер Юнайтед" способен продолжать играть в футбол еще много лет.

На прошлой неделе 35-летний швед перенес операцию на связках колена в Соединенных Штатах. Впереди у Златана многие месяцы восстановления.



Казалось бы, такого рода травма с учетом возраста Ибрагимовича ставит под угрозу его дальнейшую карьеру, однако доктор Фредди Фу уверяет, что Златан сможет вернуться в футбол, если пожелает.



"Я не могу раскрывать слишком много деталей, чтобы не ссориться с "Манчестер Юнайтед". Но я могу сказать вам, что он в превосходном состоянии во всех отношениях".



"Здоровая морфология, качество костей и мышц, — все настолько хорошо, насколько это только возможно. Он один из лучших атлетов, которых я когда-либо касался. Он в превосходном состоянии. Он сможет играть еще много лет", — сообщил Фу South China Morning Post.