Ибрагимович сможет играть в футбол "еще много лет"

Златан Ибрагимович Хирург, оперировавший Златана Ибрагимовича, заявил, что нападающий "Манчестер Юнайтед" способен продолжать играть в футбол еще много лет.

На прошлой неделе 35-летний швед перенес операцию на связках колена в Соединенных Штатах. Впереди у Златана многие месяцы восстановления.

Казалось бы, такого рода травма с учетом возраста Ибрагимовича ставит под угрозу его дальнейшую карьеру, однако доктор Фредди Фу уверяет, что Златан сможет вернуться в футбол, если пожелает.

"Я не могу раскрывать слишком много деталей, чтобы не ссориться с "Манчестер Юнайтед". Но я могу сказать вам, что он в превосходном состоянии во всех отношениях".

"Здоровая морфология, качество костей и мышц, — все настолько хорошо, насколько это только возможно. Он один из лучших атлетов, которых я когда-либо касался. Он в превосходном состоянии. Он сможет играть еще много лет", — сообщил Фу South China Morning Post.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2017 10:00

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  1. electric 12.05.2017 10:48 # electric
    в унитед такие постоянно на безбедную пенсию собирают

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  2. chebrec 12.05.2017 10:27 # chebrec
    Да он футбольный терминатор

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  3. j-silver 12.05.2017 10:24 # j-silver
    тоже недавно в больничке здоровье проверял, типа полная диагностика
    кароче все збсь настолько, что врачиха сказал, что у меня здоровье как у гагарина, хоть завтра в космос

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  4. havedriven 12.05.2017 10:13 # havedriven
    Молодец конечно но вот новость слишком устарела

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  5. ravi 12.05.2017 10:08 # ravi
    Бедный ибра уже пробашлял своему наркологу лишь бы хайпануть, и ещё хоть немного поиграть в высших футбольных дивизионах

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  6. fupler 12.05.2017 10:07 # fupler
    новость старее ибрагимовича!

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