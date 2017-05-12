Ибрагимович сможет играть в футбол "еще много лет"
Хирург, оперировавший Златана Ибрагимовича, заявил, что нападающий "Манчестер Юнайтед" способен продолжать играть в футбол еще много лет.
На прошлой неделе 35-летний швед перенес операцию на связках колена в Соединенных Штатах. Впереди у Златана многие месяцы восстановления.
Казалось бы, такого рода травма с учетом возраста Ибрагимовича ставит под угрозу его дальнейшую карьеру, однако доктор Фредди Фу уверяет, что Златан сможет вернуться в футбол, если пожелает.
"Я не могу раскрывать слишком много деталей, чтобы не ссориться с "Манчестер Юнайтед". Но я могу сказать вам, что он в превосходном состоянии во всех отношениях".
"Здоровая морфология, качество костей и мышц, — все настолько хорошо, насколько это только возможно. Он один из лучших атлетов, которых я когда-либо касался. Он в превосходном состоянии. Он сможет играть еще много лет", — сообщил Фу South China Morning Post.
12.05.2017 10:00
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Последние комментарии:
в унитед такие постоянно на безбедную пенсию собирают
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Да он футбольный терминатор
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тоже недавно в больничке здоровье проверял, типа полная диагностика
кароче все збсь настолько, что врачиха сказал, что у меня здоровье как у гагарина, хоть завтра в космос
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Молодец конечно но вот новость слишком устарела
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Бедный ибра уже пробашлял своему наркологу лишь бы хайпануть, и ещё хоть немного поиграть в высших футбольных дивизионах
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новость старее ибрагимовича!
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