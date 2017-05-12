Клопп: "Ливерпуль" хуже "Челси" не на 14 очков"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда не сильно уступает лидирующему в Премьер-Лиге "Челси", несмотря на разницу в 14 очков.

В сентябре "красные" отпраздновали победу 1:2 на "Стэмфорд Бридж", но это случилось еще до того, как Антонио Конте перевел "синих" на схему 3-4-3 и совершил рывок к чемпионском титулу.



И если сейчас у "Челси" титул уже практически в руках, то "Ливерпуль", занимая третье месте, очень переживает за попадание в топ-4 по причине преследующих "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".



В то же время "Ливерпуль" может похвастать лучшей статистикой в очных матчах против других команд из топ-6: ни одного поражения и 20 очков из 30 возможных. Клопп видит в этом свидетельство того, что "красные" не сильно позади лидера в плане качества игры.



"Вы должны взглянуть на матчи, что мы играли против "Челси". Мы были не настолько плохи, чтобы отставать на 14 очков, но их команда опытна, холодна как лед, и они набирают свои очки. Они играют очень серьезно и завершают атаки, когда следует завершать. Все мы знаем, что разница между нами невелика, но очковая разница велика достаточно".



"Челси" заслужил титул, но я уже говорил, что им больше других повезло с травмами. Диего Коста — пропустил ли он хоть один матч? А Эден Азар? Всегда мог играть Педро, мог играть Виллиан, все их игроки оборонительного плана могли играть".



"Чтобы справиться с обстоятельствами, тебе нужна такого рода удача. Я не говорю, что мы не способны справиться, но разница могла бы быть и меньше. Дело не только в "Челси". Вы видели, как мы играли против "Тоттенхэма". Однако в следующем году сезон будет другим для каждого из нас", — цитирует Клоппа Sky Sports.