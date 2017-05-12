Клопп: "Ливерпуль" хуже "Челси" не на 14 очков"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда не сильно уступает лидирующему в Премьер-Лиге "Челси", несмотря на разницу в 14 очков.

В сентябре "красные" отпраздновали победу 1:2 на "Стэмфорд Бридж", но это случилось еще до того, как Антонио Конте перевел "синих" на схему 3-4-3 и совершил рывок к чемпионском титулу.

И если сейчас у "Челси" титул уже практически в руках, то "Ливерпуль", занимая третье месте, очень переживает за попадание в топ-4 по причине преследующих "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".

В то же время "Ливерпуль" может похвастать лучшей статистикой в очных матчах против других команд из топ-6: ни одного поражения и 20 очков из 30 возможных. Клопп видит в этом свидетельство того, что "красные" не сильно позади лидера в плане качества игры.

"Вы должны взглянуть на матчи, что мы играли против "Челси". Мы были не настолько плохи, чтобы отставать на 14 очков, но их команда опытна, холодна как лед, и они набирают свои очки. Они играют очень серьезно и завершают атаки, когда следует завершать. Все мы знаем, что разница между нами невелика, но очковая разница велика достаточно".

"Челси" заслужил титул, но я уже говорил, что им больше других повезло с травмами. Диего Коста — пропустил ли он хоть один матч? А Эден Азар? Всегда мог играть Педро, мог играть Виллиан, все их игроки оборонительного плана могли играть".

"Чтобы справиться с обстоятельствами, тебе нужна такого рода удача. Я не говорю, что мы не способны справиться, но разница могла бы быть и меньше. Дело не только в "Челси". Вы видели, как мы играли против "Тоттенхэма". Однако в следующем году сезон будет другим для каждого из нас", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. reeker 12.05.2017 11:01 # reeker
    Правильно,Челси ведь на один матч меньше сыграл,17 очей самое то будет.

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  2. lfc-in-my-heart 12.05.2017 10:33 # lfc-in-my-heart
    Очков на 20 слабее Челси в плане игры с аутсайдерами! Нужно откреплять от себя звание Робин Гуда, иначе никаких кубков не видать ближайшие годы!

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  3. largo-winch 12.05.2017 10:26 # largo-winch
    удлинять скамейку никто не запрещал.

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  4. akadam 12.05.2017 10:16 # akadam
    Нужные вингеры - фланги не работают, конкуренция на флангах, отработанные стандарты и мощные дальние удары против автобусов, чтобы нивелировать разницу. Слева никого - Фирмино то нап, то свободный ХУДОжник, справка чел то в КАНе, то в лазарете, кроме Коута пальнуть издали некому, на стандартах только на Матипа и Ловрена надежда, а их пасут дуболомы.

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  5. j-silver 12.05.2017 10:04 # j-silver
    "Челси" заслужил титул, но я уже говорил, что им больше других повезло с травмами. Диего Коста — пропустил ли он хоть один матч? А Эден Азар? Всегда мог играть Педро, мог играть Виллиан, все их игроки оборонительного плана могли играть".

    ой да иди ты наxyй, ишак очкастый. то что у челси нет травм, так то заслуга их тренеров по физподготовке и физиотерапевтов. а вы если не можете нагрузки правильно распределять, то и нечо песдеть. иди тренируй понимание, чтоб не глотать кароч
    вот выбесил же все таки меня, рачина очкастая

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  6. chebrec 12.05.2017 09:53 # chebrec
    Толку от этих всех побед над топами если следом середнякам и подвальным командам проигрывать

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  7. blackdreamer 12.05.2017 09:42 # blackdreamer
    причина в ебаных жадных америкосах
    и багаже всяких роджерсов который накупил гавна - и думает что они топы
    сейчас бы иметь топ игрока - лавочника интера , который играет стабильно через матч , да копетана калича = какие нахуй кубки , балтаться в середине таблицы с такими даунам
    ну и + минолеты

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  8. fupler 12.05.2017 09:33 # fupler
    для клопа специально: коста - 2 матча
    азар - 2 игры, педро и виллиан по пол сезона провели. Но если у тебя мозгов хватает гонять в высоком темпе все матчи, сильный прессинг включать, на бумаге! то у игроков не всегда хватает сил, тем более если в составе еще щеглы малолетние. Тут нечему удивляться, при желании можно загонять кого угодно, отсюда и травмы! Вывод клоп такой же топ как и в балете!

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  9. winnerd 12.05.2017 09:28 # winnerd
    нахуй эти сопли? купи больше игроков !!! найми лучших врачей! кто мешает? причина не в травмах , а в голове........на Клоппа наверное старая орсинолевская бабка в пуховике чихнула и заразила маразмом

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  10. andros13 12.05.2017 09:28 # andros13
    угомоните уже этого дал6ое6а, то Кутинью он в БАРСУ не продаст, то теперь это

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  11. gerrard08 12.05.2017 09:15 # gerrard08
    Пол сезона без Хендо(Канте, эллела, Алли, в сити хз кто там)
    Пол без старича (Коста, Ибра, Кейн, Агу)
    25% без Мане (Азара, Мхо, Эрриксен, кдб)
    25 без Лалы (хз кто у пенсов, Мата, хз кто шпор, Стерлинг)
    Ну и 15 по мелочи на Коут, Матип и остальных.
    Но мы не гг. надо делать выводы и усилятьне скамейку а основу, чтоб была здравая конкуренция.

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  12. fupler 12.05.2017 09:14 # fupler
    если быть честными на 34-очка

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  13. farot 12.05.2017 09:01 # farot
    да, где-то на 24, если по чесноку

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