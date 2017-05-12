Моуриньо надеется на "идеальное завершение сезона"

Жозе Моуриньо После выхода в финал Лиги Европы главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо призвал свою команду "идеально завершить сезон".

"Красным дьяволам" пришлось понервничать в концовке ответного полуфинала на "Олд Траффорд" в четверг, когда "Сельта" сравняла счет (1:1) и находилась в одном голе от выхода в финал. Однако "Юнайтед" не позволил сопернику забить второй гол и самостоятельно отправился в главный матч турнира.

Таким образом, "дьяволы" продлили свою сезон до 24 мая, когда они сразятся в Стокгольме с "Аяксом" за трофей Лиги Европы и прилагающуюся к нему путевку в Лигу Чемпионов. Моуриньо считает, что победа в финале стала бы "идеальной".

"После 14 матчей мы в финале. Если мы выиграем Лигу Европы я буду более чем счастлив. Это было бы удивительно".

"Финал означает для нас возможность выиграть трофей, возможность вернуться в Лигу Чемпионов. Также это возможность идеально завершить сезон, потому что финал — это последний матч сезона".

"Конечно, у "Манчестер Юнайтед" были другие полуфиналы и финалы, даже финалы Лиги Чемпионов. Конечно, это не самый важный матч в истории клуба или в моей карьере, но важно, как ты на него настроишься".

"Для "Сельты", для Виго сегодня был самый важный матч в их истории, и важно, что нам удалось соответствовать им в желании. В концовке игра стала сложной, они были лучше нас. Мы оказались в беде и не играли хорошо, но это желание, характер и ощущение единства заставили парней сражаться", — цитирует Моуриньо The Telegraph.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 804

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. dragonishka 12.05.2017 08:25 # dragonishka
    В финале будет 1:1, и в основное время, и в дополнительное, и по пенальти.

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  2. j-silver 12.05.2017 08:21 # j-silver
    Зачем озил на фото?

    ах ах ах

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  3. ask 12.05.2017 08:21 # ask
    Обоссыш португальский ЛЕ это твоя помойка ))

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  4. sumeo 12.05.2017 08:19 # sumeo
    Ребята, проверяйте текст перед публикацией плз, накипело.

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  5. van-der-slav 12.05.2017 08:07 # van-der-slav
    Да не были они лучше нас. Жозик сам перемудрил со своей такикой. До первого гола держали игру. Можно было еще два закатить так

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  6. selfish 12.05.2017 08:06 # selfish
    немощный Аякс на изи

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