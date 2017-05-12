Моуриньо надеется на "идеальное завершение сезона"
После выхода в финал Лиги Европы главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо призвал свою команду "идеально завершить сезон".
"Красным дьяволам" пришлось понервничать в концовке ответного полуфинала на "Олд Траффорд" в четверг, когда "Сельта" сравняла счет (1:1) и находилась в одном голе от выхода в финал. Однако "Юнайтед" не позволил сопернику забить второй гол и самостоятельно отправился в главный матч турнира.
Таким образом, "дьяволы" продлили свою сезон до 24 мая, когда они сразятся в Стокгольме с "Аяксом" за трофей Лиги Европы и прилагающуюся к нему путевку в Лигу Чемпионов. Моуриньо считает, что победа в финале стала бы "идеальной".
"После 14 матчей мы в финале. Если мы выиграем Лигу Европы я буду более чем счастлив. Это было бы удивительно".
"Финал означает для нас возможность выиграть трофей, возможность вернуться в Лигу Чемпионов. Также это возможность идеально завершить сезон, потому что финал — это последний матч сезона".
"Конечно, у "Манчестер Юнайтед" были другие полуфиналы и финалы, даже финалы Лиги Чемпионов. Конечно, это не самый важный матч в истории клуба или в моей карьере, но важно, как ты на него настроишься".
"Для "Сельты", для Виго сегодня был самый важный матч в их истории, и важно, что нам удалось соответствовать им в желании. В концовке игра стала сложной, они были лучше нас. Мы оказались в беде и не играли хорошо, но это желание, характер и ощущение единства заставили парней сражаться", — цитирует Моуриньо The Telegraph.
12.05.2017 08:00
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Последние комментарии:
В финале будет 1:1, и в основное время, и в дополнительное, и по пенальти.
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Зачем озил на фото?
ах ах ах
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Обоссыш португальский ЛЕ это твоя помойка ))
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Ребята, проверяйте текст перед публикацией плз, накипело.
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Да не были они лучше нас. Жозик сам перемудрил со своей такикой. До первого гола держали игру. Можно было еще два закатить так
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немощный Аякс на изи
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