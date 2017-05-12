Конте хочет, чтобы "Челси" оценил его по достоинству с помощью нового контракта

Рулевой "Челси" Антонио Конте дал ясно понять, что рассчитывает на прибавку к зарплате по новому контракту, хотя и не считает деньги определяющим фактором.

Согласно слухам в прессе, "Интер" манит Конте роскошным контрактом с зарплатой в 12.5 миллионов фунтов. При этом сейчас Антонио получает только 6.5 млн. фунтов ежегодно — меньше, чем Хосеп Гвардиола, Жозе Моуриньо, Арсен Венгер или Юрген Клопп.



Ожидается, что после окончания этого сезона "синие" предложат 47-летнему итальянцу продлить сотрудничество. Антонио открыт к новой сделке, но хочет, чтобы клуб по достоинству оценил его статус и мастерство как тренера.



"Важнее всего — победы, а не деньги. Однако деньги являются оценкой твоих достоинств. Достоинств игрока или тренера. Если ты показываешь, что заслуживаешь их, тогда ты честно зарабатываешь свои деньги".



"Если в будущем мы решим продлить мой контракт, то так тому и быть. Но сейчас это неважно. У меня остается еще два года, и для меня важнее побеждать и писать историю этого клуба со своими игроками. Деньги важны, чтобы понять истинную ценность человека, но не являются определяющим фактором", — цитирует Конте The Guardian.