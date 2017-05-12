Конте хочет, чтобы "Челси" оценил его по достоинству с помощью нового контракта

Антонио Конте Рулевой "Челси" Антонио Конте дал ясно понять, что рассчитывает на прибавку к зарплате по новому контракту, хотя и не считает деньги определяющим фактором.

Согласно слухам в прессе, "Интер" манит Конте роскошным контрактом с зарплатой в 12.5 миллионов фунтов. При этом сейчас Антонио получает только 6.5 млн. фунтов ежегодно — меньше, чем Хосеп Гвардиола, Жозе Моуриньо, Арсен Венгер или Юрген Клопп.

Ожидается, что после окончания этого сезона "синие" предложат 47-летнему итальянцу продлить сотрудничество. Антонио открыт к новой сделке, но хочет, чтобы клуб по достоинству оценил его статус и мастерство как тренера.

"Важнее всего — победы, а не деньги. Однако деньги являются оценкой твоих достоинств. Достоинств игрока или тренера. Если ты показываешь, что заслуживаешь их, тогда ты честно зарабатываешь свои деньги".

"Если в будущем мы решим продлить мой контракт, то так тому и быть. Но сейчас это неважно. У меня остается еще два года, и для меня важнее побеждать и писать историю этого клуба со своими игроками. Деньги важны, чтобы понять истинную ценность человека, но не являются определяющим фактором", — цитирует Конте The Guardian.


Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2017 07:00

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  1. division 12.05.2017 08:23 # division
    Единственный топ в АПЛ. Новый контракт ему и Венгеру!

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  2. dragonishka 12.05.2017 08:21 # dragonishka
    Поработал один год, уже хочет новый контракт.

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  3. ask 12.05.2017 08:10 # ask
    Фантатстический тренер! Надеюсь в Челси на много много лет.

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  4. shimane 12.05.2017 08:09 # shimane
    в следующем сезоне абкекается и вылетит

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  5. g3ndalf 12.05.2017 07:53 # g3ndalf
    специал оне

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  6. sancho232 12.05.2017 07:44 # sancho232
    Норм Конте говноедов собрал

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  7. chelsea-69 12.05.2017 07:28 # chelsea-69
    "заслужил" - неправильное слово
    Аве Конте! Аве Лучезарный!
    Аве Император!!!

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  8. j-silver 12.05.2017 07:15 # j-silver
    в два раза зп ему поднять. Лолкек, чувак сделал за год больше, чем арсен за 15 или сколько там лет

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  9. bootsman 12.05.2017 07:05 # bootsman
    Ничего удивительного. Типичный рентбой.

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