Конте хочет, чтобы "Челси" оценил его по достоинству с помощью нового контракта
Рулевой "Челси" Антонио Конте дал ясно понять, что рассчитывает на прибавку к зарплате по новому контракту, хотя и не считает деньги определяющим фактором.
Согласно слухам в прессе, "Интер" манит Конте роскошным контрактом с зарплатой в 12.5 миллионов фунтов. При этом сейчас Антонио получает только 6.5 млн. фунтов ежегодно — меньше, чем Хосеп Гвардиола, Жозе Моуриньо, Арсен Венгер или Юрген Клопп.
Ожидается, что после окончания этого сезона "синие" предложат 47-летнему итальянцу продлить сотрудничество. Антонио открыт к новой сделке, но хочет, чтобы клуб по достоинству оценил его статус и мастерство как тренера.
"Важнее всего — победы, а не деньги. Однако деньги являются оценкой твоих достоинств. Достоинств игрока или тренера. Если ты показываешь, что заслуживаешь их, тогда ты честно зарабатываешь свои деньги".
"Если в будущем мы решим продлить мой контракт, то так тому и быть. Но сейчас это неважно. У меня остается еще два года, и для меня важнее побеждать и писать историю этого клуба со своими игроками. Деньги важны, чтобы понять истинную ценность человека, но не являются определяющим фактором", — цитирует Конте The Guardian.
12.05.2017 07:00
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Последние комментарии:
Единственный топ в АПЛ. Новый контракт ему и Венгеру!
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Поработал один год, уже хочет новый контракт.
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Фантатстический тренер! Надеюсь в Челси на много много лет.
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в следующем сезоне абкекается и вылетит
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специал оне
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Норм Конте говноедов собрал
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"заслужил" - неправильное слово
Аве Конте! Аве Лучезарный!
Аве Император!!!
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в два раза зп ему поднять. Лолкек, чувак сделал за год больше, чем арсен за 15 или сколько там лет
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Ничего удивительного. Типичный рентбой.
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