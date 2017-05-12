У "Бернли" нет предложений по Майклу Кину
Наставник "Бернли" Шон Дайч объявил, что его клуб пока не получал предложений по центральному защитнику Майклу Кину.
Согласно слухам в прессе, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" уже вовсю договариваются с 24-летним игроком сборной Англии, интерес к которому также приписывают "Эвертону".
Однако пока никто из заинтересованных клубов не обращался к "бордовыми" насчет приобретения Майкла. Более того, как утверждает Дайч, его клуб не испытывает давления в этой ситуации.
"Нет, никаких предложений у нас нет. Что касается разговоров, то они ведутся на протяжении всего сезона".
"Люди обсуждают наших игроков каждый год, и это естественная вещь, потому что мы не являемся грозной силой в этом дивизионе. В конце концов игроки перерастают нас, уходят или становятся объектом охоты. Так это бывает".
"Но наш клуб в невероятно здоровом состоянии, и мы не испытываем никакого принуждения делать что-либо. Куда важнее определиться, что будет правильным. Если все стороны сойдутся во мнении, тогда что-нибудь может случиться".
"Мы в очень здоровом состоянии и не обязаны принимать какие-либо решения по каким-либо причинам, если не считаем это обоснованным", — цитирует Дайча Sky Sports.
12.05.2017 06:00
Просмотров: 349
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А кому он нужен? середяковый защ для середняковой команды, разве что в ЛФК возьмут вместо Клавана.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий