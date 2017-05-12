"Юнайтед" сыграл вничью с "Сельтой" и вышел в финал Лиги Европы
Ничья 1:1 в домашнем матче против "Сельты" устроила "Манчестер Юнайтед" и позволила команде Жозе Моуриньо выйти в финал Лиги Европы.
Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо вернулся к тому же стартовому составу, который неделю назад добыл минимальную победу в Виго. Вернулись в команду отдохнувшие против "Арсенала" Маруан Феллайни, Поль Погба, Генрих Мхитарян и Маркус Рэшфорд.
Прозвучал стартовый свисток, и гости помчались вперед. Уже в самом начале матча "Сельта" дважды побеспокоила голкипера "Юнайтед" Серхио Ромеро, заставив того прервать прострел с фланга и отразить крученый удар Яго Аспаса.
Однако хозяева достаточно быстро и легко вышли из под этого прессинга, а на 17-й минуте, в одной из своих первых атак, открыли счет, Рэшфорд выполнил подачу верхом к дальней штанге, где открывшийся Феллайни пробил головой в притирку со штангой — 1:0.
Открыв счет, "дьяволы" избрали осторожную манеру игры и постарались свести риск к минимуму. Теперь гостям требовалось забивать уже дважды, и это заставляло их рисковать. Правда, до перерыва серьезных моментов у ворот Ромеро "Сельте" создать не удалось.
В остатке первого тайма и затем уже во втором гости регулярно добирались до ворот Ромеро, но тот лишь выполнял рутинную работу — никаких спасений со стороны аргентинца не требовалась. "Сельта" атаковала неубедительно.
Ближе к окончанию матча "Юнайтед" стал слишком садиться к своим воротам и за пять минут до истечения основного времени был наказан. Это Факундо Ронкалья головой замкнул навес партнера — 1:1.
А уже в следующем эпизоде Ронкалья и Эрик Байи получили по красной карточке. Страсти обострились, но от самой игры команды отвлеклись. Лишь на самых последних секундах в штрафной "Юнайтед" возник опасный эпизод, но счет уже не изменился.
"Юнайтед" достаточно легко и быстро забил гол, после чего принялся уверенно контролировать игру. Однако "дьяволы" не смогли развить свое преимущество и вдобавок расслабились, что обеспечило им нервную концовку. Однако задача была решена, и команда Жозе Моуриньо обеспечила себе билет в Стокгольм на 24 мая.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Сельта" (Испания) — 1:1 (1:0) по сумме двух матчей — 2:1
Голы: Феллайни 17 — Ронкалья 85.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мхитарян (Кэррик 77), Рэшфорд (Смоллинг 89), Лингард (Руни 86).
"Сельта": Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Хонни, Васс (Хосебед 45), Радоя (Бонгонда 68), Эрнандес, Аспас, Гвидетти, Систо (Бовю 80).
Предупреждения: Блинд, Эррера — Аспас, Кабраль.
Удаления: Байи — Ронкалья.
12.05.2017 00:00
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Последние комментарии:
МЮ матч провёл хорошо
Но
Я тут посмотрел игру лиона и аякса... лучше бы мю играл против лиона
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С другой стороны возьмем матч Челси-Барселона 4-2. 3 гола за 20 минут просто порвали Барсу. Но какой состав: Джо Коул, Дафф, Лэмпард, Роббен, Гудьонсен бегали, как бешеные. Так что если МЮ купит Бэйла, допустим, Уокера, такого плана игроков, то начнут исполнять. Сейчас ему некем играть в атаку. Кто понесется, Погба с Эррерой?
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Это философия Моуриньо, я помню когда Челси брал ушастого, неблагодарные вы синие твари
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Гвидетти обосрался трижды, очень плохой форвард
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Это философия Моуриньо, я помню когда Челси пятился постоянно, а Азара заставляли играть пятого защитника. Закончилось тем, что Азар, Коста, Иванович и Матич вообще перестали играть, а Моуриньо уволили. Так что тут либо принимать его философию, либо увольнять. А ждать зрелищной игры не стоит. И нервничать не стоит.
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Единственная надежда Англии в Европе! местным фапловцам дана великая возможность лицезреть победу и поддерживать МЮ в финале против Аякса
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Хосе отработанный материал, это становится очевидным
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Защитнички моуриньо, скажите мне хоть тройку матчей под руководством Моуриньо, где МЮ действительно здорового играл. И я сейчас не про игру с Челси, где моуриньо не дал играть ни Челси, ни себе. Это не то, чего ждут от МЮ. А где МЮ реально доминировал, где была весёлая агрессивная игра. В каких играх МЮ был на голову выше в игровом плане? Перечислить матчи, я с удовольствием посмотрю.
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вымучили красные,
Спецы в студии Футбола 1 спрогнозировали, что Хосе могут и попросить из МЮ с такой игрой. Совсем не радостные лица были в вип ложе МЮ. Скорее озабоченные. С такой игрой у МЮ нет перспектив. И это становится видно.
И по самому дорогому игроку тоже проехались
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Гвидетти должен был уволить Жозе, бездарная игра весь сезон...
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меня забавляют местные манки, при Ван Гале 1 КА за 2 года, при Моуре 1 Шилд, 1 КА и уже финал ЛЕ за 1 год, бхахахахахах, твари вы
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только МЮ тащит Англию, а хейтеры продолжают бомбить и ссать друг на друга, как говорил янукович: "Остановитесь" (с).
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Отскочили знатно краснопомоечные. Не зря показывали старого алкаша во время матча опять под столом проход в финал организовал
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всё-таки не зря взял билет перед 1/4 на финал. хотя раз в жизни взгляну на эту помойку живьём
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мю продолжает мощно смотрется и громить всех своих соперников по пути к заветному трофею ЛЕ. Как обычно, блестящая ничья в исполнении манков.
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Я в шоке) Никакого удовольствия от прохода! Как обычно, далбаибы не могут 2а забить. Весь матч играть на удержание счета.
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С победой МЮ.
Конечно прошли со скрипом, но и соперник не помойка вроде chelsea, а довольно-таки неплохой клуб.
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было ясно что тяжко будет, но не настолько... эррера пи3дец клоун, отошел от игрока и тот забил, байи тоже подвел, короче особо гордиться нечем... в финале будет еще труднее против быстрых игроков аякса, но все же МЮ обязан брать чашу!
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Всё элементарно. Мовр он же кто? - правильно, Евгений! Реал тренил? Реал в финале, теперь по той же школе изи провёл чертей в финал, АВЕ ГЕНИЙ! ДУХ СЛИВОЧНОГО МАСЛА! то есть..МАДРИДИСТА!
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Ебать отскочили. Опять сами себе привезли проблемы,бля ) Моур такой Моур,леол ) Напомнило матч пенсов вс псж, когда они в большинстве всрали ) Ток тут со счастливым финалом.
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