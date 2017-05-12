"Юнайтед" сыграл вничью с "Сельтой" и вышел в финал Лиги Европы

Ничья 1:1 в домашнем матче против "Сельты" устроила "Манчестер Юнайтед" и позволила команде Жозе Моуриньо выйти в финал Лиги Европы.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо вернулся к тому же стартовому составу, который неделю назад добыл минимальную победу в Виго. Вернулись в команду отдохнувшие против "Арсенала" Маруан Феллайни, Поль Погба, Генрих Мхитарян и Маркус Рэшфорд.



Прозвучал стартовый свисток, и гости помчались вперед. Уже в самом начале матча "Сельта" дважды побеспокоила голкипера "Юнайтед" Серхио Ромеро, заставив того прервать прострел с фланга и отразить крученый удар Яго Аспаса.



Однако хозяева достаточно быстро и легко вышли из под этого прессинга, а на 17-й минуте, в одной из своих первых атак, открыли счет, Рэшфорд выполнил подачу верхом к дальней штанге, где открывшийся Феллайни пробил головой в притирку со штангой — 1:0.



Открыв счет, "дьяволы" избрали осторожную манеру игры и постарались свести риск к минимуму. Теперь гостям требовалось забивать уже дважды, и это заставляло их рисковать. Правда, до перерыва серьезных моментов у ворот Ромеро "Сельте" создать не удалось.



В остатке первого тайма и затем уже во втором гости регулярно добирались до ворот Ромеро, но тот лишь выполнял рутинную работу — никаких спасений со стороны аргентинца не требовалась. "Сельта" атаковала неубедительно.



Ближе к окончанию матча "Юнайтед" стал слишком садиться к своим воротам и за пять минут до истечения основного времени был наказан. Это Факундо Ронкалья головой замкнул навес партнера — 1:1.



А уже в следующем эпизоде Ронкалья и Эрик Байи получили по красной карточке. Страсти обострились, но от самой игры команды отвлеклись. Лишь на самых последних секундах в штрафной "Юнайтед" возник опасный эпизод, но счет уже не изменился.



"Юнайтед" достаточно легко и быстро забил гол, после чего принялся уверенно контролировать игру. Однако "дьяволы" не смогли развить свое преимущество и вдобавок расслабились, что обеспечило им нервную концовку. Однако задача была решена, и команда Жозе Моуриньо обеспечила себе билет в Стокгольм на 24 мая.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Сельта" (Испания) — 1:1 (1:0) по сумме двух матчей — 2:1



Голы: Феллайни 17 — Ронкалья 85.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мхитарян (Кэррик 77), Рэшфорд (Смоллинг 89), Лингард (Руни 86).



"Сельта": Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Хонни, Васс (Хосебед 45), Радоя (Бонгонда 68), Эрнандес, Аспас, Гвидетти, Систо (Бовю 80).



Предупреждения: Блинд, Эррера — Аспас, Кабраль.



Удаления: Байи — Ронкалья.