У "Лестера" нет джентльменского соглашения с Махрезом

Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир заявил, что "лисы" не давали обещание Рияду Махрезу отпустить его в топ-клуб по окончании сезона.

На этой неделе в прессе появились сообщения, что 26-летний Махрез рассчитывает покинуть "Лестер" грядущим летом. При подписании нового контракта Рияд добился устного соглашения: "лисы" отпустят его в топ-клуб, если провалят защиту чемпионского титула.



После появления этой информации интерес к алжирцу возобновили "Арсенал" и "Тоттензхэм", однако Лестер хочет удержать свою звезду. Шекспир уверен, что Махрез счастлив на "Кинг-Пауэр" и связывает свое будущее с "лисами".



"Я не знаю ни о каком джентльменском соглашении. Если оно действительно есть, мы уже были бы в курсе. Разумеется, в конце сезона мы сядем за стол переговоров с игроками, к которым имеется интерес, но Рияд счастлив в "Лестере", а у него действует длительный контракт", - сообщил Шекспир Sky Sports.