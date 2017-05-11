Конте хочет остаться в "Челси" на "много лет"

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что хочет провести в лондонском клубе "много лет".

Несмотря на регулярные признания Конте в верности "синим", в прессе не утихают слухи, сватающие бывшего тренера "Ювентуса" в "Интер". Поговаривают, что клуб из Милана готов предложить Антонио невероятный по меркам Серии А контракт.



Однако перед выездным матче против "Вест Бромвича", победа в котором гарантирует "Челси" чемпионский титул Премьер-Лиги, Конте заверил, что не планирует возвращаться на родину в обозримом будущем.



"Мой контракт с "Челси" действителен еще два года. Это логично, что, приступая к работе в новом клубе, ты желаешь остаться на много лет. Определенно, в этом и заключается мое желание".



"Но прямо сейчас нам важно достичь своей цели. Мы весь сезон упорно трудились, чтобы оказаться в этом положении и иметь столь великолепную возможность. Теперь важно подготовиться и постараться сделать этот шаг. Важно выиграть и отметить эту победу вместе".



"Я лишь повторю, что уже говорил: у меня остается еще два года по контракту с "Челси". Также мне нравится говорить, что для меня и моих игроков важнее всего быть сосредоточенными на настоящем".



"Это нормально, что вокруг моих игроков и тренерского штаба существуют различные спекуляции, поэтому важно не потерять концентрацию", — цитирует Конте Daily Mail.