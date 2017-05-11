Конте хочет остаться в "Челси" на "много лет"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что хочет провести в лондонском клубе "много лет".

Несмотря на регулярные признания Конте в верности "синим", в прессе не утихают слухи, сватающие бывшего тренера "Ювентуса" в "Интер". Поговаривают, что клуб из Милана готов предложить Антонио невероятный по меркам Серии А контракт.

Однако перед выездным матче против "Вест Бромвича", победа в котором гарантирует "Челси" чемпионский титул Премьер-Лиги, Конте заверил, что не планирует возвращаться на родину в обозримом будущем.

"Мой контракт с "Челси" действителен еще два года. Это логично, что, приступая к работе в новом клубе, ты желаешь остаться на много лет. Определенно, в этом и заключается мое желание".

"Но прямо сейчас нам важно достичь своей цели. Мы весь сезон упорно трудились, чтобы оказаться в этом положении и иметь столь великолепную возможность. Теперь важно подготовиться и постараться сделать этот шаг. Важно выиграть и отметить эту победу вместе".

"Я лишь повторю, что уже говорил: у меня остается еще два года по контракту с "Челси". Также мне нравится говорить, что для меня и моих игроков важнее всего быть сосредоточенными на настоящем".

"Это нормально, что вокруг моих игроков и тренерского штаба существуют различные спекуляции, поэтому важно не потерять концентрацию", — цитирует Конте Daily Mail.


Метки Интер, Конте, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2017 21:00

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  1. moneymaker 11.05.2017 21:32 # moneymaker
    на 10 лет?))

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  2. chebrec 11.05.2017 21:28 # chebrec
    Конте топ

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  3. reeker 11.05.2017 21:20 # reeker
    Тупые пинсы продолжают собираться под хуесусом,позорники бля.

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  4. fc-oil 11.05.2017 21:18 # fc-oil
    Он конечно может хотеть, но Ромка при первом же проколе отправит на мороз.

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  5. akadam 11.05.2017 21:17 # akadam
    Вранье. Хочет продлить контракт, опустить результаты и сорвать отступные при увольнении. Схема Моуриньо.

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  6. gjchancel 11.05.2017 21:11 # gjchancel
    сделал с первого раза, то что лысы из голубой помойки не смог.

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  7. chelsea-69 11.05.2017 21:06 # chelsea-69
    По царски поджигает пердаки

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  8. mancunia-planet 11.05.2017 21:02 # mancunia-planet
    настоящий наёмник, с опытом

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  9. jesus33 11.05.2017 21:02 # jesus33
    Набивает себе цену этот контекс однозначно.
    Уверен, предложи условный Анжи сейчас ему контракт выгодный, он тут же всё бросит и побежит признаваться в любви к Анжи.
    Эти наёмники они такие.

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