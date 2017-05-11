Конте хочет остаться в "Челси" на "много лет"
Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что хочет провести в лондонском клубе "много лет".
Несмотря на регулярные признания Конте в верности "синим", в прессе не утихают слухи, сватающие бывшего тренера "Ювентуса" в "Интер". Поговаривают, что клуб из Милана готов предложить Антонио невероятный по меркам Серии А контракт.
Однако перед выездным матче против "Вест Бромвича", победа в котором гарантирует "Челси" чемпионский титул Премьер-Лиги, Конте заверил, что не планирует возвращаться на родину в обозримом будущем.
"Мой контракт с "Челси" действителен еще два года. Это логично, что, приступая к работе в новом клубе, ты желаешь остаться на много лет. Определенно, в этом и заключается мое желание".
"Но прямо сейчас нам важно достичь своей цели. Мы весь сезон упорно трудились, чтобы оказаться в этом положении и иметь столь великолепную возможность. Теперь важно подготовиться и постараться сделать этот шаг. Важно выиграть и отметить эту победу вместе".
"Я лишь повторю, что уже говорил: у меня остается еще два года по контракту с "Челси". Также мне нравится говорить, что для меня и моих игроков важнее всего быть сосредоточенными на настоящем".
"Это нормально, что вокруг моих игроков и тренерского штаба существуют различные спекуляции, поэтому важно не потерять концентрацию", — цитирует Конте Daily Mail.
11.05.2017 21:00
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на 10 лет?))
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Конте топ
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Тупые пинсы продолжают собираться под хуесусом,позорники бля.
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Он конечно может хотеть, но Ромка при первом же проколе отправит на мороз.
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Вранье. Хочет продлить контракт, опустить результаты и сорвать отступные при увольнении. Схема Моуриньо.
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сделал с первого раза, то что лысы из голубой помойки не смог.
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По царски поджигает пердаки
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настоящий наёмник, с опытом
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Набивает себе цену этот контекс однозначно.
Уверен, предложи условный Анжи сейчас ему контракт выгодный, он тут же всё бросит и побежит признаваться в любви к Анжи.
Эти наёмники они такие.
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