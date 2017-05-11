Баркли дана неделя на продление контракта с "Эвертоном"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман предупредил, что у плеймейкера Росса Баркли осталась всего одна неделя, чтобы подписать новый контракт с "ирисками".

Зная об интересе "Тоттенхэма", 23-летний Баркли не спешит продлевать сотрудничество с мерсисайдским клубом. Между тем, срок действующего соглашения Росса истекает уже по окончании следующего сезона.



По словам Кумана, "Эвертон" больше не может ждать решения Баркли, поэтому игрок должен определиться: либо он подписывает новый договор на следующей неделе, либо клуб выставляет его на продажу.



"У Росса остается неделя, чтобы принять решение. Руководство клуба потратило много времени, чтобы уговорить его остаться, но мы не будем ждать до августа. Нам нужен ответ на следующей неделе".



"Мне нравится работать с игроками, которые связывают свое будущее с клубом и хотят остаться. Я не знаю, что думает Росс, но ему нужно принять решение", - цитирует Кумана Daily Mirror.