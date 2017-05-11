Антонио подписал новый контракт с "Вест Хэмом"

Мичейл Антонио После долгих уговоров полузащитник "Вест Хэма" Мичейл Антонио, наконец, заключил новый контракт с лондонским клубом.

Напомним, что Антонио перебрался в "Вест Хэм" летом 2015 года из Ноттингема. С тех пор Мичейл добился огромного прогресса, став ключевым игроком в команде Славена Билича и дебютировав за сборную Англии.

Своей игрой за "Вест Хэм" универсал привлек внимание "Челси", из-за чего переговоры о новом контракте на какой-то момент зашли в тупик. Сегодня стороны, наконец, ударили по рукам: Мичейл заключил контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

"В детстве я рос в Южном Лондоне и привык ходить на матчи "Вест Хэма", поэтому сейчас я наслаждаюсь своим пребыванием в клубе. В прошлом сезоне я занял второе место в голосовании на звание лучшего игрока "Вест Хэма", но в этом все-таки взял награду. Я не хочу останавливаться на достигнутом".

"Этот год сложился для меня лучше предыдущего: я провожу все матчи от начала и до конца, а также пробился в сборную Англии, за которую мечтал выступать с самого детства. Надеюсь, я продолжу совершенствоваться, ведь это в моей крови", - цитирует Антонио официальный сайт клуба.



Метки Антонио, Вест Хэм, контракты

Автор foxmcfc   

Дата 11.05.2017 18:00

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  1. mazinho-united 11.05.2017 19:02 # mazinho-united
    Очередной игрок провел по губам членсеа

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  2. cunningham 11.05.2017 18:20 # cunningham
    он оказывается в лондоне рос, я думал, судя по фамилии из эквадора какого-нибудь.

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  3. raimbek1 11.05.2017 18:06 # raimbek1
    Зимой перед в какой нибудь Саутгемптон, Эвертон или Ливерпуль

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