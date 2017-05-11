Антонио подписал новый контракт с "Вест Хэмом"

После долгих уговоров полузащитник "Вест Хэма" Мичейл Антонио, наконец, заключил новый контракт с лондонским клубом.

Напомним, что Антонио перебрался в "Вест Хэм" летом 2015 года из Ноттингема. С тех пор Мичейл добился огромного прогресса, став ключевым игроком в команде Славена Билича и дебютировав за сборную Англии.



Своей игрой за "Вест Хэм" универсал привлек внимание "Челси", из-за чего переговоры о новом контракте на какой-то момент зашли в тупик. Сегодня стороны, наконец, ударили по рукам: Мичейл заключил контракт, рассчитанный до лета 2021 года.



"В детстве я рос в Южном Лондоне и привык ходить на матчи "Вест Хэма", поэтому сейчас я наслаждаюсь своим пребыванием в клубе. В прошлом сезоне я занял второе место в голосовании на звание лучшего игрока "Вест Хэма", но в этом все-таки взял награду. Я не хочу останавливаться на достигнутом".



"Этот год сложился для меня лучше предыдущего: я провожу все матчи от начала и до конца, а также пробился в сборную Англии, за которую мечтал выступать с самого детства. Надеюсь, я продолжу совершенствоваться, ведь это в моей крови", - цитирует Антонио официальный сайт клуба.