"Тоттенхэм" заблокирует переход Дайера в МЮ

"Тоттенхэм" заблокирует любые попытки "Манчестер Юнайтед" заполучить полузащитника "шпор" Эрика Дайера грядущим летом.

Клуб с "Олд Траффорд" не скрывает своего интереса к 23-летнему полузащитнику, который перебрался в "Тоттенхэм" только летом 2014 года. Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо надеется, что Эрик наведет порядок в центре поля "Юнайтед".



Благодаря переходу в стан МЮ Дайер смог бы увеличить свою зарплату с нынешних 70 тысяч фунтов в неделю, однако "Тоттенхэм" не собирается отпускать игрока. Как сообщает Evening Standard, "шпоры" отклонят любое предложение по Эрику.



Косвенным подтверждением этому стал разговор между председателем клуба Даниэлем Леви и группой болельщиков "шпор". На встрече, состоявшейся неделю назад, Леви подтвердил: "Тоттенхэм" не продаст своих лидеров конкурентам.



"Даниэль Леви рассказал, что все игроки были рады продлить свои контракты, поэтому теперь они должны выполнить взятые обязательства. Также он добавил, что проблемы с переездом на новый стадион не отразятся на трансферной кампании", - цитирует издание свой источник.



Добавим, что сам Дайер только восемь месяцев назад заключил со "шпорами" новый контракт. Срок соглашения рассчитан на пять лет – до лета 2022 года.