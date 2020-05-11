"Тоттенхэм" заблокирует переход Дайера в МЮ
"Тоттенхэм" заблокирует любые попытки "Манчестер Юнайтед" заполучить полузащитника "шпор" Эрика Дайера грядущим летом.
Клуб с "Олд Траффорд" не скрывает своего интереса к 23-летнему полузащитнику, который перебрался в "Тоттенхэм" только летом 2014 года. Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо надеется, что Эрик наведет порядок в центре поля "Юнайтед".
Благодаря переходу в стан МЮ Дайер смог бы увеличить свою зарплату с нынешних 70 тысяч фунтов в неделю, однако "Тоттенхэм" не собирается отпускать игрока. Как сообщает Evening Standard, "шпоры" отклонят любое предложение по Эрику.
Косвенным подтверждением этому стал разговор между председателем клуба Даниэлем Леви и группой болельщиков "шпор". На встрече, состоявшейся неделю назад, Леви подтвердил: "Тоттенхэм" не продаст своих лидеров конкурентам.
"Даниэль Леви рассказал, что все игроки были рады продлить свои контракты, поэтому теперь они должны выполнить взятые обязательства. Также он добавил, что проблемы с переездом на новый стадион не отразятся на трансферной кампании", - цитирует издание свой источник.
Добавим, что сам Дайер только восемь месяцев назад заключил со "шпорами" новый контракт. Срок соглашения рассчитан на пять лет – до лета 2022 года.
11.05.2017 17:00
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пффф, если будет реальный интерес, а не на уровне Арсенала, то он прост оподаст прошение о трансфере, да и все.
Тоттенхем не Реал
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Всем кому не лень пинают красных немощей как сутулую собаку
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