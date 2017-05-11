Кин: "Моуриньо должно быть стыдно"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что Жозе Моуриньо должно быть стыдно за отставание в 19 очков от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси".

Вслед за победой в Кубке Лиги подопечные Моуриньо близки к завоеванию второго трофея - сегодня вечером "дьяволы" могут выйти в финал Лиги Европы. Кин призывает не судить о сезоне МЮ по малозначимым достижениям и рекомендует взглянуть на неутешительное положение команды в Премьер-Лиге.



"Для "Манчестер Юнайтед" победы в Кубке Лиги и Лиги Европы, над соперниками, уступающими в классе, давно стали обыденностью. А вот за такое отставание в Премьер-Лиге им должно быть стыдно. Особенно с учетом того, какие деньги они потратили на игроков".



"Моуриньо постоянно ищет себе оправдания, но факт в том, что они занимают шестое место в Премьер-Лиге и на 19 очков отстают от "Челси". Тренеру и игрокам должно быть стыдно за такой результат", - сообщил Кин ITV.