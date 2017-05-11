Кин: "Моуриньо должно быть стыдно"

Жозе Моуриньо Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что Жозе Моуриньо должно быть стыдно за отставание в 19 очков от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси".

Вслед за победой в Кубке Лиги подопечные Моуриньо близки к завоеванию второго трофея - сегодня вечером "дьяволы" могут выйти в финал Лиги Европы. Кин призывает не судить о сезоне МЮ по малозначимым достижениям и рекомендует взглянуть на неутешительное положение команды в Премьер-Лиге.

"Для "Манчестер Юнайтед" победы в Кубке Лиги и Лиги Европы, над соперниками, уступающими в классе, давно стали обыденностью. А вот за такое отставание в Премьер-Лиге им должно быть стыдно. Особенно с учетом того, какие деньги они потратили на игроков".

"Моуриньо постоянно ищет себе оправдания, но факт в том, что они занимают шестое место в Премьер-Лиге и на 19 очков отстают от "Челси". Тренеру и игрокам должно быть стыдно за такой результат", - сообщил Кин ITV.



Метки Кин, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 11.05.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 11.05.2017 16:48 # j-silver
    Кинка топово окропил пригородных. Они те еще мочесластцы, любят даже от своих желтой принять

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  2. golokante 11.05.2017 16:38 # golokante
    А что МЮ? Все отстали на 20. Ну Тоттх на 10 в конце отстанет. Все, друзья. Результат налицо. Челси просто сильнее на голову и спорить с этим может только дебил, типа джезуса33.

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  3. rav-07 11.05.2017 16:36 # rav-07
    Верно. Это для сосовзеров место в четверке настоящее событие

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  4. reeker 11.05.2017 16:33 # reeker
    Манки уже друг на друга ссут,дожились бля.Раньше только пенсы имели право на них ссать.

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  5. chebrec 11.05.2017 16:32 # chebrec
    Да конечно легче пиво рекламировать чем таких днищей тренировать

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  6. ask 11.05.2017 16:18 # ask
    Красиво обоссал пригородную помойку ))

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  7. joke-dz 11.05.2017 16:15 # joke-dz
    Норм Кин местное скамье подпалил

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  8. role-playin 11.05.2017 16:11 # role-playin
    Законное 6 место, чего тут стыдится. Хepню сказал скамер.

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  9. mancunia-planet 11.05.2017 16:10 # mancunia-planet
    Рой Кин в своё время х_ярил какого то негра из Лондона, Челски еще не существовал тогда...

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  10. fupler 11.05.2017 16:08 # fupler
    стыдно - когда и близко к первому месту не видно!

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  11. wmrpkvhzeflbrmo 11.05.2017 16:08 # wmrpkvhzeflbrmo
    Голимую ересь высрал Кин.

    "Для "Манчестер Юнайтед" победы в Кубке Лиги и Лиги Европы, над соперниками, уступающими в классе, давно стали обыденностью."

    поМЮйка в последний раз выиграла КАЛ аж в далеком 2010 году. Это не обыденность

    побед в ЛЕ не было в истории этого недоклуба

    Кин в лужу сел, ляпнув не подумав. В остальном му надо не на Челси ориентироваться, а на Топ-4. Му априори не соперник Пенсам, да и вообще им о титуле мечтать только

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  12. andros13 11.05.2017 16:07 # andros13
    как же иногда бесит Кин...
    какой был игрок шикарный, и каким тупым ослом он стал как закончил играть...

    При чем тут сколько МЮ потратил? МЮ купил 4 !!! 4!!! игроков!!! продал больше 10, Руни и Каррик состарились, недостаток класса исполнителей просто напросто.
    Мауру нужно дать еще одно ТО, вот и все, чтобы он сделал состав таким, каким он хочет его видеть.

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  13. giggs13 11.05.2017 16:05 # giggs13
    idi naxui kin, bezmozgli predurok

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  14. kos9k 11.05.2017 16:01 # kos9k
    стыдно, когда видно!
    мю виден на 6-м

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