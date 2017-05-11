Кин: "Моуриньо должно быть стыдно"
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что Жозе Моуриньо должно быть стыдно за отставание в 19 очков от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси".
Вслед за победой в Кубке Лиги подопечные Моуриньо близки к завоеванию второго трофея - сегодня вечером "дьяволы" могут выйти в финал Лиги Европы. Кин призывает не судить о сезоне МЮ по малозначимым достижениям и рекомендует взглянуть на неутешительное положение команды в Премьер-Лиге.
"Для "Манчестер Юнайтед" победы в Кубке Лиги и Лиги Европы, над соперниками, уступающими в классе, давно стали обыденностью. А вот за такое отставание в Премьер-Лиге им должно быть стыдно. Особенно с учетом того, какие деньги они потратили на игроков".
"Моуриньо постоянно ищет себе оправдания, но факт в том, что они занимают шестое место в Премьер-Лиге и на 19 очков отстают от "Челси". Тренеру и игрокам должно быть стыдно за такой результат", - сообщил Кин ITV.
11.05.2017 16:00
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Последние комментарии:
Кинка топово окропил пригородных. Они те еще мочесластцы, любят даже от своих желтой принять
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А что МЮ? Все отстали на 20. Ну Тоттх на 10 в конце отстанет. Все, друзья. Результат налицо. Челси просто сильнее на голову и спорить с этим может только дебил, типа джезуса33.
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Верно. Это для сосовзеров место в четверке настоящее событие
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Манки уже друг на друга ссут,дожились бля.Раньше только пенсы имели право на них ссать.
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Да конечно легче пиво рекламировать чем таких днищей тренировать
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Красиво обоссал пригородную помойку ))
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Норм Кин местное скамье подпалил
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Законное 6 место, чего тут стыдится. Хepню сказал скамер.
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Рой Кин в своё время х_ярил какого то негра из Лондона, Челски еще не существовал тогда...
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стыдно - когда и близко к первому месту не видно!
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Голимую ересь высрал Кин.
"Для "Манчестер Юнайтед" победы в Кубке Лиги и Лиги Европы, над соперниками, уступающими в классе, давно стали обыденностью."
поМЮйка в последний раз выиграла КАЛ аж в далеком 2010 году. Это не обыденность
побед в ЛЕ не было в истории этого недоклуба
Кин в лужу сел, ляпнув не подумав. В остальном му надо не на Челси ориентироваться, а на Топ-4. Му априори не соперник Пенсам, да и вообще им о титуле мечтать только
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как же иногда бесит Кин...
какой был игрок шикарный, и каким тупым ослом он стал как закончил играть...
При чем тут сколько МЮ потратил? МЮ купил 4 !!! 4!!! игроков!!! продал больше 10, Руни и Каррик состарились, недостаток класса исполнителей просто напросто.
Мауру нужно дать еще одно ТО, вот и все, чтобы он сделал состав таким, каким он хочет его видеть.
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idi naxui kin, bezmozgli predurok
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стыдно, когда видно!
мю виден на 6-м
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