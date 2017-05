Светская хроника за четверг

Тома Лемар заинтересован "Арсенал". "Манчестер Юнайтед" хочет вернуть Хавьера Эрнандеса. "Челси" мечтает о Дани Алвесе. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Полузащитник "Монако" Тома Лемар, оцениваемый в 25 млн. фунтов, заинтересовал "Арсенал". (Daily Mail)



Нападающие Алексис Санчес из "Арсенала" и Джейми Варди из "Лестера" попали в сферу интересов "Атлетико". (The Independent)



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет вернуть в клуб нападающего Хавьера Эрнандеса, которого его предшественник Луи Ван Галь продал в "Байер". (The Sun)



Агент Мино Райола готовит очередной громкий трансфер, собираясь перевезти нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку в "Юнайтед". (Daily Mail)



"Тоттенхэм" откажется от предложения "Юнайтед" в 40 миллионов фунтов за полузащитника Эрика Дайера. (Daily Mail)



Вингер Дрис Мертенс откажет "Юнайтед" ради нового контракта с "Наполи". (The Sun)



"Ливерпуль" вступил в контакт с агентом защитника "Фенербахче" Симона Кьяера, который доступен для приобретения за 17 млн. фунтов. "Интер" и "Милан" готовы составить конкуренцию "красным", однако сам датчанин предпочитает продолжить карьеру в Премьер-Лиге. (Fanatik)



Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре оказался в эпицентре битвы "Вест Хэма", "Ньюкасла" и "Брайтона". (Daily Mirror)



Наставник "Челси" Антонио Конте хочет приобрести защитника "Ювентуса" Дани Алвеса. (Daily Express)



"Вест Хэм" предложил двухлетний контракт с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю защитнику "Сити" Пабло Сабалете, который летом будет доступен свободным агентом. (Sport360)



"Вест Хэм" готов возобновить интерес к нападающему "Челси" Мичи Батшуайи, которого он уже пытался заполучить год назад. (Daily Mirror)



"Фиорентина", "Лацио", "Галатасарай", а также ряд клубов Премьер-Лиги жаждут арендовать защитника "Челси" Куртуа Зума на следующий сезон. (TMW)



Вышедший в Премьер-Лигу "Ньюкасл" хочет приобрести у "Сити" защитника Эльякима Мангала и полузащитника Фернандо. (Daily Mail)



"Вест Бромвич" нацелился на защитника "Мидлсбро" Бена Гибсона. (Daily Mirror)



Нападающий "Уотфорда" Трой Дини может уйти в "Вест Бромвич". (Evening Standard)



Грядущим летом "Лестер" может продать игроков на 100 млн. фунтов. Среди тех, чей уход с "Кинг Пауэр" наиболее вероятен, значатся Каспер Шмейхель, Рияд Махрез, Ахмед Муса, Ислам Слимани и Леонардо Ульоа. (Daily Star)



В услугах Рияда Махреза заинтересован "Марсель". (Daily Mirror)



"Эвертон" интересуется полузащитником "Мидлсбро" Мартеном Де Роном. (Daily Mail)



Другое



Полузащитник "Ливерпуля" Лукас Лейва работает над получением тренерской лицензии. (Daily Mail)



Максимальный штраф, которому может подвергнуться "Юнайтед", если при оформлении трансфера Поля Погба были допущены какие-либо нарушения, составляет 11,750 фунтов. (Daily Mirror)



Зарплата Погба в "Юнайтед" вырастет на 36 тыс. фунтов в неделю в случае победы "дьяволов" в Лиге Европы. (Daily Mirror)



Вингер "Юнайтед" Эшли Янг уже не сыграет в остатке сезона из-за травмы. (Daily Mirror)



Защитник "Юнайтед" Люк Шоу проведет в лазарете четыре месяца. (Daily Mirror)



Полузащитник Оскар получит свою медаль, если "Челси" выиграет Премьер-Лигу. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" может остаться на "Уэмбли" на второй год, если строительство нового стадиона затянется. (Evening Standard)