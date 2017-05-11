Киран Тирни не оставит "Селтик" ради Премьер-Лиги

Левый защитник "Селтика" Киран Тирни исключил свой переезд в Премьер-Лигу грядущим летом, заявив о намерении остаться в Глазго.

19-летний Тирни впечатляющим образом проводит этот сезон. Недавно Киран был признан молодым Игроком Года в чемпионате Шотландии по версии Ассоциации профессиональных футболистов — несмотря на наличие среди номинантов одноклубника Муссы Дембеле, забившего 32 гола, и несмотря на те три месяца, что он пропустил из-за травмы.



По слухам, самые серьезные виды на восходящую звезду "Селтика" имеют гранды английской Премьер-Лиги вроде "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако Киран хочет продолжать совершенствоваться под началом Брендана Роджерса.



"Я вижу всякое в газетах и в Твиттере, люди говорят об этом мне и моим друзьям, но я просто должен сосредоточиться на том, чтобы тренироваться и хорошо играть за "Селтик".



"Для меня это легко, потому что я счастлив там, где нахожусь. Я не думаю ни о чем другом, кроме "Селтика". Я лишь делаю то, что умею, помогая нам выигрывать каждый матч".



"Ты всегда можешь прибавить, особенно в моем юном возрасте. Я все еще должен многому научиться в игре, и я работаю с замечательным тренером. Надеюсь, я смогу многое узнать ".



"Вы видели, чего добился наш тренер в этом сезоне, а он работает с нами только восемь или девять месяцев. Мы добились впечатляющих успехов в этом году, и я надеюсь, мы завершим сезон на высокой ноте", — цитирует Тирни Sky Sports.