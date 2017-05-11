Киран Тирни не оставит "Селтик" ради Премьер-Лиги

Киран Тирни Левый защитник "Селтика" Киран Тирни исключил свой переезд в Премьер-Лигу грядущим летом, заявив о намерении остаться в Глазго.

19-летний Тирни впечатляющим образом проводит этот сезон. Недавно Киран был признан молодым Игроком Года в чемпионате Шотландии по версии Ассоциации профессиональных футболистов — несмотря на наличие среди номинантов одноклубника Муссы Дембеле, забившего 32 гола, и несмотря на те три месяца, что он пропустил из-за травмы.

По слухам, самые серьезные виды на восходящую звезду "Селтика" имеют гранды английской Премьер-Лиги вроде "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако Киран хочет продолжать совершенствоваться под началом Брендана Роджерса.

"Я вижу всякое в газетах и в Твиттере, люди говорят об этом мне и моим друзьям, но я просто должен сосредоточиться на том, чтобы тренироваться и хорошо играть за "Селтик".

"Для меня это легко, потому что я счастлив там, где нахожусь. Я не думаю ни о чем другом, кроме "Селтика". Я лишь делаю то, что умею, помогая нам выигрывать каждый матч".

"Ты всегда можешь прибавить, особенно в моем юном возрасте. Я все еще должен многому научиться в игре, и я работаю с замечательным тренером. Надеюсь, я смогу многое узнать ".

"Вы видели, чего добился наш тренер в этом сезоне, а он работает с нами только восемь или девять месяцев. Мы добились впечатляющих успехов в этом году, и я надеюсь, мы завершим сезон на высокой ноте", — цитирует Тирни Sky Sports.


Метки Селтик, Тирни

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2017 14:00

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  1. fupler 11.05.2017 14:29 # fupler
    в таком крутом чемпе даже я смогу тренить этот селтик!

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  2. gusto 11.05.2017 14:26 # gusto
    че это за пездюк и че он хочет?

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  3. guardian95 11.05.2017 14:16 # guardian95
    Первонахххххх..

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