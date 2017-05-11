Покупка Лукаку – приоритет для "Юнайтед"
Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку возглавил трансферный шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.
Ранее в этом сезоне 23-летний бельгиец отказался продлевать контракт с "Эвертоном". Затем Ромелу недвусмысленно намекнул, что хочет сменить клуб и отправиться за новым вызовом в своей карьере.
Как сообщает The Guardian, платформу для достижения успеха Лукаку готов предоставить "Манчестер Юнайтед". Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо уже сделал покупку Ромелу приоритетной задачей на летнее трансферное окно.
Несмотря на то, что четыре года назад именно португалец продал Лукаку из "Челси", Моуриньо уверен: бельгиец сможет заменить Златана Ибрагимовича, чья карьера на "Олд Траффорд", возможно, подошла к концу.
По информации источника, единственным препятствием на пути к сделке может стать непопадание "Юнайтед" в Лигу Чемпионов на будущий сезон. В таком случае фаворитом в борьбе за Лукаку автоматически станет "Челси".
11.05.2017 13:00
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Последние комментарии:
Не нужен этот днарь.
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Кейна лучше бы купили
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ща канава нароет статистику, по который Лукаку из днарей переквалифицируется в топаря и все на мази будет
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бл только не это днище.
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Слабый игрок для слабых клубов, его максимум это Челси, в МЮ явно будет лишним.
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Только не это дерево.
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Неплохо. Будем смотреть что из этого получится.
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Представляю как всякие андлосы переобуются и будут надрачивать на Лукаку.
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не хотелось бы его в Челси
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новый пенальтист му, епта
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вброс, Лукака игрок не уровня МЮ, Маур не станет его покупать.
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Болеем всей Средней Азией за МЮ в ЛЕ , да достанется им Лукака на веки вечные
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Моуриньо уверен: бельгиец сможет заменить Златана Ибрагимовича
Источник: http://fapl.ru/posts/54846/#reply
а ведь заменит его, без потери качества
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Епать скумы просто конченные мешки, вкинуть 200 лямов на лукаку и гризманна это просто адовый фэйл
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ахаххахаа
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