Покупка Лукаку – приоритет для "Юнайтед"

Ромелу Лукаку и Жозе Моуриньо Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку возглавил трансферный шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.

Ранее в этом сезоне 23-летний бельгиец отказался продлевать контракт с "Эвертоном". Затем Ромелу недвусмысленно намекнул, что хочет сменить клуб и отправиться за новым вызовом в своей карьере.

Как сообщает The Guardian, платформу для достижения успеха Лукаку готов предоставить "Манчестер Юнайтед". Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо уже сделал покупку Ромелу приоритетной задачей на летнее трансферное окно.

Несмотря на то, что четыре года назад именно португалец продал Лукаку из "Челси", Моуриньо уверен: бельгиец сможет заменить Златана Ибрагимовича, чья карьера на "Олд Траффорд", возможно, подошла к концу.

По информации источника, единственным препятствием на пути к сделке может стать непопадание "Юнайтед" в Лигу Чемпионов на будущий сезон. В таком случае фаворитом в борьбе за Лукаку автоматически станет "Челси".



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 11.05.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1391

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Последние комментарии:




  1. knvlay 11.05.2017 13:55 # knvlay
    Не нужен этот днарь.

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  2. megarood 11.05.2017 13:53 # megarood
    Кейна лучше бы купили

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  3. farot 11.05.2017 13:53 # farot
    ща канава нароет статистику, по который Лукаку из днарей переквалифицируется в топаря и все на мази будет

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  4. mdfjvnlabngmlas 11.05.2017 13:34 # mdfjvnlabngmlas
    бл только не это днище.

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  5. karandash 11.05.2017 13:28 # karandash
    Слабый игрок для слабых клубов, его максимум это Челси, в МЮ явно будет лишним.

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  6. stepan-jam-boss 11.05.2017 13:25 # stepan-jam-boss
    Только не это дерево.

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  7. muaxaxaxa 11.05.2017 13:25 # muaxaxaxa
    Неплохо. Будем смотреть что из этого получится.

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  8. reeker 11.05.2017 13:13 # reeker
    Представляю как всякие андлосы переобуются и будут надрачивать на Лукаку.

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  9. artu-19 11.05.2017 13:13 # artu-19
    не хотелось бы его в Челси

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  10. fupler 11.05.2017 13:10 # fupler
    новый пенальтист му, епта

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  11. andros13 11.05.2017 13:06 # andros13
    вброс, Лукака игрок не уровня МЮ, Маур не станет его покупать.

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  12. bluebload 11.05.2017 13:06 # bluebload
    Болеем всей Средней Азией за МЮ в ЛЕ , да достанется им Лукака на веки вечные

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  13. pistolero-lfc 11.05.2017 13:05 # pistolero-lfc
    Моуриньо уверен: бельгиец сможет заменить Златана Ибрагимовича

    Источник: http://fapl.ru/posts/54846/#reply

    а ведь заменит его, без потери качества

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  14. pushook 11.05.2017 13:03 # pushook
    Епать скумы просто конченные мешки, вкинуть 200 лямов на лукаку и гризманна это просто адовый фэйл

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  15. gusto 11.05.2017 13:00 # gusto
    ахаххахаа

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