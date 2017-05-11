Покупка Лукаку – приоритет для "Юнайтед"

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку возглавил трансферный шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.

Ранее в этом сезоне 23-летний бельгиец отказался продлевать контракт с "Эвертоном". Затем Ромелу недвусмысленно намекнул, что хочет сменить клуб и отправиться за новым вызовом в своей карьере.



Как сообщает The Guardian, платформу для достижения успеха Лукаку готов предоставить "Манчестер Юнайтед". Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо уже сделал покупку Ромелу приоритетной задачей на летнее трансферное окно.



Несмотря на то, что четыре года назад именно португалец продал Лукаку из "Челси", Моуриньо уверен: бельгиец сможет заменить Златана Ибрагимовича, чья карьера на "Олд Траффорд", возможно, подошла к концу.



По информации источника, единственным препятствием на пути к сделке может стать непопадание "Юнайтед" в Лигу Чемпионов на будущий сезон. В таком случае фаворитом в борьбе за Лукаку автоматически станет "Челси".