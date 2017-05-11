Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Сельта"

В четверг вечером в домашнем противостоянии с "Сельтой" "Манчестер Юнайтед" разыграет путевку в Стокгольм, где 24 мая состоится финал Лиги Европы.

Неделю назад "красные дьяволы" минимально обыграли "Сельту" в Виго благодаря голу Маркуса Рэшфорда. Та победа и сопутствующее ей ощущение близости финала дали моральное право Жозе Моуриньо "сложить все яйца в одну корзину": МЮ откровенно пожертвовал воскресным выездом к "Арсеналу", отказавшись от борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Теперь "Юнайтед" полностью сосредоточен на достижении успеха в Лиге Европы, и ответный матч против Сельты португальский тренер "дьяволов" готов назвать важнейшим в истории своего клуба.



"Для меня и для моих игроков Лига Чемпионов — это Лига Чемпионов. Если ты не там, это означает, что ты недостаточно хорош. Это шаг, который мы должны сделать. Лига Чемпионов — соревнование, в котором мы хотим участвовать. Никто не мотивирован больше меня к победе в этом матче".



"Для "Сельты", если судить по их словам, это будет самый важный матч в их истории, и у меня есть ощущение, что это самый важный матч в нашей истории тоже. Не имеет значения, что было прежде, важен только этот матч", — цитирует Моуриньо Daily Mail.



Неделю назад в Виго "Сельта" и "Юнайтед" сыграли друг с другом впервые в истории.



"Сельта" впервые участвует в полуфинале Лиги Европы / Кубка УЕФА, прежде три раза вылетая с четвертьфинальной стадии.



Играя на вылет в еврокубках, "Юнайтед" проходил дальше все 18 раз, выигрывая первый матч на выезде (включая квалификацию).



Для "Сельты" поражение недельной давности стало первым в шести последних матчах Лиги Европы. "Юнайтед" же сохраняет беспроигрышную серию в этом турнире — семь побед и две ничьи.



В этом розыгрыше Лиги Европы "Сельта" забивала в каждом из шести выездных матчей, а три из четырех последних поединков за пределами Виго завершились со счетом 0:2 в пользу испанцев.



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд забивает в двух матчах Лиги Европы кряду, хотя до этого не мог отличиться в девяти поединках в этом соревновании.



В этом розыгрыше Лиги Европы голкипер "Юнайтед" Серхио Ромеро семь раз сохранил свои ворота а замке — больше, чем кто-либо. Кроме того, аргентинец может похвастать лучшим процентом отраженных ударов — 89%.



Внутренняя дисквалификация полузащитника "Юнайтед" Маруана Феллайни не распространяется на Лигу Европы. Антонио Валенсия, не игравший с "Арсеналом" в воскресенье, тренировался накануне. Для Маркоса Рохо, Люка Шоу, Тимоти Фосу-Менсы, Эшли Янга и Златана Ибрагимовича сезон завершен.



Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Сельта" (Испания). Первый матч — 1:0

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд. 22:05 Онлайн-трансляция



