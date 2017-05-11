Бербатов: "Аллегри может стать преемником Конте в "Челси"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов считает, что главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в будущем может стать преемником Антонио Конте в "Челси".
Когда в 2014 году Конте оставил "Ювентус" ради работы в сборной Италии, его место в Турине занял именно Аллегри. В этом сезоне Массимилиано надеется повторить достижение своего предшественника из трех титулов Серии А подряд.
Более того, Аллегри даже может превзойти Конте, если в конце мая выиграет финал Лиги Чемпионов, куда "Ювентус" пробился на этой неделе. Бербатов считает, что похожим образом Массимилиано может когда-нибудь сменить Антонио и на "Стэмфорд Бридж".
"Уверен, он полон желания затмить Конте и выиграть Лигу Чемпионов — единственный трофей, который уже так давно не дается "Юве".
"Да, после этого он может сменить Конте в "Челси". Он сменил его в "Ювентусе" и, возможно, в будущем тоже отправится в "Челси". Уверен, английские команды будут им интересоваться. Но я думаю, что он надолго останется в "Ювентусе", — цитирует Бербатова Daily Mirror.
11.05.2017 11:00
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Последние комментарии:
причем тут бербатов к Челси, Аллегри, Конте, Ювентусу?????
бля, Ювентус обыграет Реал, традиция не нарушится, Конте построил такую защиту, которую Реалу не пройти! Для давничей уточню, я не болельщик Юве, просто мнение независимого эксперта!
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Преемник Конте Слуцкий
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Через пару лет можно.
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