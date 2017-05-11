"Эвертон" начнет новый сезон 27 июля
Победа "Арсенала" над "Саутгемптоном" в среду вечером означает, что следующий сезон начнется для "Эвертона" уже 27 июля — с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Отпраздновав победу на "Сент Мэри" со счетом 0:2, "канониры" стали математически недосягаемыми для "Эвертона". Вне зависимости от результатов матчей в остатке сезона, "ириски" финишируют на седьмой позиции в Премьер-Лиге.
Эта позиция откроет мерсисайдскому клубу дорогу в Европу. Правда, стартовать во втором по значимости европейском турнире "Эвертон" будет вынужден с заключительного квалификационного раунда.
Таким образом, отмечает Liverpool Echo, первый матч в сезоне 2017/18 подопечные Рональда Кумана сыграют уже 27 июля. Ответная встреча, в которой решится судьба путевки в групповой этап Лиги Европы, пройдет 3 августа.
11.05.2017 10:00
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