"Саутгемптон" и "Вест Хэм" могут обратить внимание на Раньери
"Саутгемптон" и "Вест Хэм" могут обратить внимание на бывшего тренера "Лестера" Клаудио Раньери, который жаждет вернуться к работе в Премьер-Лиге.
После своего увольнения из "Лестера" в феврале, итальянский специалист уже говорил, что открыт к работе с другим клубом из Англии. По информации Daily Mirror, недавно Клаудио получил предложение от "Ниццы", но пока на него не ответил — именно потому, что предпочитает трудиться в Премьер-Лиге.
Сообщается, что доступностью 65-летнего Раньери, который ранее в своей карьере на протяжении четырех сезонов тренировал "Челси", могут заинтересоваться "Саутгемптон" и "Вест Хэм".
И "святые", и "молотобойцы" не в восторге от работы своих нынешних тренеров в этом сезоне, и это может подтолкнуть их к переговорам с Клаудио. Лишь пообщавшись с заинтересованными клубами из Премьер-Лиги, Раньери даст свой ответ "Ницце".
11.05.2017 09:00
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Ребята, дай пожалуйста первоисточник "абсолютные любые сочетания без потери качества".
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Ребята, дай пожалуйста первоисточник "абсолютные любые сочетания без потери качества".
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ну Вэлкам, Дон Клаудио! Скучали по вашим интервью)
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раньери топчик, раньери >>> клоптоп
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