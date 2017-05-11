"Саутгемптон" и "Вест Хэм" могут обратить внимание на Раньери

Клаудио Раньери "Саутгемптон" и "Вест Хэм" могут обратить внимание на бывшего тренера "Лестера" Клаудио Раньери, который жаждет вернуться к работе в Премьер-Лиге.

После своего увольнения из "Лестера" в феврале, итальянский специалист уже говорил, что открыт к работе с другим клубом из Англии. По информации Daily Mirror, недавно Клаудио получил предложение от "Ниццы", но пока на него не ответил — именно потому, что предпочитает трудиться в Премьер-Лиге.

Сообщается, что доступностью 65-летнего Раньери, который ранее в своей карьере на протяжении четырех сезонов тренировал "Челси", могут заинтересоваться "Саутгемптон" и "Вест Хэм".

И "святые", и "молотобойцы" не в восторге от работы своих нынешних тренеров в этом сезоне, и это может подтолкнуть их к переговорам с Клаудио. Лишь пообщавшись с заинтересованными клубами из Премьер-Лиги, Раньери даст свой ответ "Ницце".


Метки Вест Хэм, Раньери, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 391

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Последние комментарии:




  1. kundevil 11.05.2017 09:54 # kundevil
    Ребята, дай пожалуйста первоисточник "абсолютные любые сочетания без потери качества".

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  2. kundevil 11.05.2017 09:50 # kundevil
    Ребята, дай пожалуйста первоисточник "абсолютные любые сочетания без потери качества".

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  3. largo-winch 11.05.2017 09:35 # largo-winch
    ну Вэлкам, Дон Клаудио! Скучали по вашим интервью)

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  4. j-silver 11.05.2017 09:32 # j-silver
    раньери топчик, раньери >>> клоптоп

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