Клопп исключает продажу Коутиньо в "Барселону"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил уверенность, что его клуб не продаст полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону".

На протяжении этого сезона Коутиньо регулярно сватают в клуб с "Ноу Камп", где выступает его партнер по сборной Бразилии и близкий друг Неймар.



На днях эти спекуляции вышли на новый уровень, когда каталонское издание Sport на своей обложке опубликовало провокационный материал о том, что Филиппе дал согласие на переход в "Барселону" стоимостью 76 миллионов фунтов.



Однако 24-летний бразилец лишь в январе заключил новый долгосрочный контракт с зарплатой в 150 тыс. фунтов в неделю и, как шутит Клопп, только сумма в 400 млн. фунтов позволит "Барсе" переманить Коутиньо.



"Напомните, когда он заключил новый контракт? Продать его было бы неплохой идеей — с пунктом об отступных в 400 миллионов фунтов!"



"У нас нет абсолютно никаких планов по его продаже. Наши владельцы создали нам все условия, чтобы мы могли никого не продавать, если не хотим этого. Кроме того, мы имеем возможность приглашать других игроков, и это хорошая ситуация".



"Мы обладаем устоявшимся составом с хорошим фундаментом. Мы нуждаемся в свежей крови и хотим пригласить нескольких новичков, но никто не уйдет без нашего согласия, поэтому я совершенно расслаблен насчет этой ситуации", — цитирует Клоппа The Guardian.



Добавим, что в понедельник на ежегодной церемонии вручения клубных наград и сам Коутиньо дистанцировался от этих слухов, заявив о своем желании выигрывать трофеи с "Ливерпулем". За четыре с половиной года на "Энфилде" Филиппе пока не завоевал ни одной командной награды.



