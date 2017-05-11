Моуриньо: "МЮ сосредоточился на Лиге Европы из-за здравого смысла"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его решение сосредоточиться на выступлении в Лиге Европы на финише сезона основано на "здравом смысле".

В трех последних матчах Премьер-Лиги "красные дьяволы" не одержали ни одной победы, в результате чего лишились реальных шансов финишировать в топ-4. А во время воскресного выезда к "Арсеналу" Жозе и вовсе решил поберечь основных игроков.



Тот факт, что "Юнайтед" отказался от борьбы за попадание в топ-4, несмотря на весьма неплохую позицию, Моуриньо объясняет тем, что силы его команды небезграничны. "Дьяволы" были вынуждены расставить приоритеты.



"Ситуация простая: сыграть 17 матчей за семь недель 16 игроками невозможно. Это был не риск, это было простое решение, основанное на здравом смысле. 17 матчей за семь недель, от апреля до мая, 17 матчей с 16 игроками — это совершенно невозможно".



"Это оказалось невозможно, когда мы стали терять игроков. Мы потеряли четырех в течение одной недели, когда Смоллинг и Джонс травмировались в национальной команде, а Рохо и Златан получили травмы против "Андерлехта". После этого мы потеряли парней, которые могли быть хорошими альтернативами: Эшли Янга, Люка Шоу, Тимоти Фосу-Менсу".



"Так что это был не риск, а следствие нашей ситуации. Мы оказались в этой ситуации, и мы должны сражаться за победу в Лиге Европы. Завтра станет видно, способны ли мы на это, выйдем ли мы в финал. Если нет, то не имеет значения, нам не о чем жалеть".



"Мы — игроки, я сам, каждый в клубе — отдаем все свои силы, а когда ты отдаешь все свои силы, никаких сожалений быть не может", — цитирует Моуриньо Sky Sports.