Руни хочет остаться и играть за "Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни публично заявил, что хочет остаться в клубе на следующий сезон.

Этот сезон является абсолютно худшим из тех 13 лет, что Уэйн провел на "Олд Траффорд". С учетом всех соревнований Руни отметился только 22 появлениями в стартовом составе "красных дьяволов".



В последние месяцы не утихают слухи о том, что капитан сборной Англии покинет "Олд Траффорд" грядущим летом. А в феврале агент Уэйна был замечен в Китае, где, как предполагается, вел переговоры с местными клубами.



Однако в преддверии ответного полуфинального матча Лиги Европы против "Сельты" 31-летний Руни дал ясно понять, что его приоритетный вариант — остаться в "Юнайтед". Правда, Уэйн делает оговорку, что хочет играть, а не сидеть на лавке.



"Я не собираюсь скандалить из-за своей ситуации, но я хочу играть и помогать команде. Футбол меняется. С течением карьеры перед тобой возникают различные испытания. Я бы хотел играть больше, но я всегда стараюсь помогать команде, на поле и вне его".



"Конечно, тебе хочется играть в каждом матче. Я должен стараться пользоваться каждым шансом, который у меня возникает. Я стараюсь изо всех сил на благо команды".



"Хотел бы я остаться? Я нахожусь в этом клубе 13 лет, но я хочу играть. Играть здесь? Конечно. Чем больше я играю, тем лучше для меня, и тем больше я могу помочь команде", — цитирует Руни The Independent.