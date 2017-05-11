Окслейд-Чемберлен угодил в лазарет "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил надежду, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен избежал серьезной травмы и еще сыграет в остатке сезона.

В последние недели 23-летний Окслейд-Чемберлен набрал отличную форму и смог закрепиться в стартовом составе "канониров". Однако в победном матче против "Саутгемптона" в среду вечером (0:2) Алекс вынужденно покинул поле еще в первом тайме.



После матча на "Сент Мэри" Венгер предложил подождать 48 часов, чтобы узнать характер повреждения своего подопечного. Однако Арсен надеется, что сезон не будет досрочно окончен для Алекса.



"Сложно оценить его состояние сразу после матча. Он может нормально ходить. Он чувствует напряжение, но не резкую боль. Я особо не видел инцидента, когда он остановился во время бега. Скорее всего, это результат усталости".



"Проблема касается задней поверхности бедра. Мы пока не знаем, насколько она серьезна, в ближайшие 48 часов мы будем знать больше", — цитирует Венгера Evening Standard.