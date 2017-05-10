"Арсенал" обыграл "Саутгемптон" и сократил отставание от топ-4
"Арсенал" одержал победу в гостях у "Саутгемптона" со счетом 0:2 в отложенном матче Премьер-Лиги и благодаря этому результату приблизился на расстояние в три очка к топ-4.
Относительно безголевого матча против "Ливерпуля" в стартовом составе "святых" появился Натан Редмонд, заменив Софиана Буфаля.
Одно изменение произошло и у "канониров": Шкодран Мустафи занял место травмированного Лорана Косьелни.
Активно проведя первые минуты, затем хозяева "Сент Мэри" заняли осторожную позицию. "Арсенал" без особого сопротивления владел мячом, но моментов не создавал, до перерыва так ни разу и не потревожив Фрэйзера Форстера.
"Саутгемптон" в свою очередь за первые 45 минут дважды побеспокоил Петра Чеха, который совершил отличные сейвы после ударов Маноло Габбиадини и Редмонда.
После перерыва "канониры" прибавили, их давление стало более акцентированным, и на 60-й минуте случился гол. Алексис Санчес классно развернулся в штрафной площади, на ложном замахе убрал двух защитников и неотразимо пробил с левой ноги — 0:1.
Гол воодушевил гостей, и они дополнительно усилили натиск. Казалось, хозяева могут в любой момент дрогнуть. Однако "Саутгемптон" не пропустил, а затем и вовсе выправил игру, принявшись атаковать.
В какой-то момент "святые" слишком заигрались и получили второй гол. На 83-й минуте Санчес забросил мяч в штрафную, Месут Озил сделал скидку на вышедшего со скамейки Оливье Жиру, а тот головой с близкого расстояния вколотил мяч в ворота — 0:2.
Как и в нескольких предыдущих матчах, "Арсенал" смог сделать результат только во втором тайме. Даже когда игра у "канониров" особо не идет, им удается проявить морально-волевые качества, чтобы обеспечить нужный результат. Подопечные Арсена Венгера продолжают борьбу за попадание в топ-4 и все еще надеются на осечку кого-либо из конкурентов.
"Саутгемптон" — "Арсенал". Отчет о матче
10.05.2017 23:40
Просмотров: 1677
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как же муму достойно смотрится на этом почетном шестом месте. Со всеми топарями, тратами.
(ответить)
6 35 65
Глори Глори ман юнайтед Глори Глори ман юнайтед
(ответить)
рэмси сделал гп на жиру, а не озил
(ответить)
ЛФК займет четвёртое место. Только последний отбитый скум или ггшник будут спорить с этим.
(ответить)
сравните, 4ку прошлого года с этой. это неба и земля, на сколько же слабый чемп был в прошлом году, 81 очко первое место было -_-
(ответить)
С 13 по 21 у гг 3 игры, вряд ли даже 6 очков в них наберут.
(ответить)
блять, опять торрес без лч =//
(ответить)
все по прежнему в руках ливапола
обыгрываем вхю и мы в лч
боро то разъебем изи 4-1
(ответить)
ну и конечно же лестер сука тащи, пьюлис е6ашь автобус
(ответить)
суки про МС что-нибудь скажите! нахой на ЛФК гоните
(ответить)
МЮ снова чемпион.
(ответить)
6 35 65
(ответить)
Даже представить сложно сколько тонн мочи выльется на колбасню когда их аснл обойдет
Пи3да фаплу будет моментально
(ответить)
Вот ор будет, если немощи опять в топ-4 заползут.
(ответить)
Туппя колбоса, даже гг ебнул этот недоскам
(ответить)
Саутгемптону надо летом менять тренера
(ответить)
думал , что никогда педики могут приносить пользу! Сегодня педики молодцы, привнесли баблишка в кассу.
пс Индеец не педик
(ответить)
https://pp.userapi.com/c543103/v543103100/385ba/qdD5_2aSbLs.jpg
(ответить)
Еще и Арс со стоуокм раньше лфк играет .
Представляю если арс выиграет, как погорят пердаки колбасников)
Арсенал немотивированных котов и эве разьебет, если лфк даст им шанс
(ответить)
хз, чего раскукарекались гуннеры, ливерпуль даже при своей нынешней игре не смогут проеабть эти 2 игры
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий