"Арсенал" обыграл "Саутгемптон" и сократил отставание от топ-4

Алексис Санчес "Арсенал" одержал победу в гостях у "Саутгемптона" со счетом 0:2 в отложенном матче Премьер-Лиги и благодаря этому результату приблизился на расстояние в три очка к топ-4.

Относительно безголевого матча против "Ливерпуля" в стартовом составе "святых" появился Натан Редмонд, заменив Софиана Буфаля.

Одно изменение произошло и у "канониров": Шкодран Мустафи занял место травмированного Лорана Косьелни.

Активно проведя первые минуты, затем хозяева "Сент Мэри" заняли осторожную позицию. "Арсенал" без особого сопротивления владел мячом, но моментов не создавал, до перерыва так ни разу и не потревожив Фрэйзера Форстера.

"Саутгемптон" в свою очередь за первые 45 минут дважды побеспокоил Петра Чеха, который совершил отличные сейвы после ударов Маноло Габбиадини и Редмонда.

После перерыва "канониры" прибавили, их давление стало более акцентированным, и на 60-й минуте случился гол. Алексис Санчес классно развернулся в штрафной площади, на ложном замахе убрал двух защитников и неотразимо пробил с левой ноги — 0:1.

Гол воодушевил гостей, и они дополнительно усилили натиск. Казалось, хозяева могут в любой момент дрогнуть. Однако "Саутгемптон" не пропустил, а затем и вовсе выправил игру, принявшись атаковать.

В какой-то момент "святые" слишком заигрались и получили второй гол. На 83-й минуте Санчес забросил мяч в штрафную, Месут Озил сделал скидку на вышедшего со скамейки Оливье Жиру, а тот головой с близкого расстояния вколотил мяч в ворота — 0:2.

Как и в нескольких предыдущих матчах, "Арсенал" смог сделать результат только во втором тайме. Даже когда игра у "канониров" особо не идет, им удается проявить морально-волевые качества, чтобы обеспечить нужный результат. Подопечные Арсена Венгера продолжают борьбу за попадание в топ-4 и все еще надеются на осечку кого-либо из конкурентов.

"Саутгемптон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2017 23:40

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Последние комментарии:




  1. paul-shark 11.05.2017 00:32 # paul-shark
    Как же муму достойно смотрится на этом почетном шестом месте. Со всеми топарями, тратами.

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  2. chebrec 11.05.2017 00:31 # chebrec
    6 35 65
    Глори Глори ман юнайтед Глори Глори ман юнайтед

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  3. sayk2 11.05.2017 00:30 # sayk2
    рэмси сделал гп на жиру, а не озил

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  4. paul-shark 11.05.2017 00:29 # paul-shark
    ЛФК займет четвёртое место. Только последний отбитый скум или ггшник будут спорить с этим.

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  5. obey-mikel 11.05.2017 00:28 # obey-mikel
    сравните, 4ку прошлого года с этой. это неба и земля, на сколько же слабый чемп был в прошлом году, 81 очко первое место было -_-

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  6. charger 11.05.2017 00:17 # charger
    С 13 по 21 у гг 3 игры, вряд ли даже 6 очков в них наберут.

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  7. mdfjvnlabngmlas 10.05.2017 23:59 # mdfjvnlabngmlas
    блять, опять торрес без лч =//

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  8. melwood-lfc 10.05.2017 23:58 # melwood-lfc
    все по прежнему в руках ливапола
    обыгрываем вхю и мы в лч
    боро то разъебем изи 4-1

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  9. al-faarabi 10.05.2017 23:56 # al-faarabi
    ну и конечно же лестер сука тащи, пьюлис е6ашь автобус

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  10. rustik 10.05.2017 23:56 # rustik
    суки про МС что-нибудь скажите! нахой на ЛФК гоните

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  11. billy-talent 10.05.2017 23:55 # billy-talent
    МЮ снова чемпион.

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  12. budun 10.05.2017 23:54 # budun
    6 35 65

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  13. katy-perry 10.05.2017 23:50 # katy-perry
    Даже представить сложно сколько тонн мочи выльется на колбасню когда их аснл обойдет
    Пи3да фаплу будет моментально

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  14. budun 10.05.2017 23:50 # budun
    Вот ор будет, если немощи опять в топ-4 заползут.

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  15. gerrard08 10.05.2017 23:50 # gerrard08
    Туппя колбоса, даже гг ебнул этот недоскам

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  16. wolfsmensch 10.05.2017 23:49 # wolfsmensch
    Саутгемптону надо летом менять тренера

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  17. lancerlancer1 10.05.2017 23:48 # lancerlancer1
    думал , что никогда педики могут приносить пользу! Сегодня педики молодцы, привнесли баблишка в кассу.

    пс Индеец не педик

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  18. melwood-lfc 10.05.2017 23:47 # melwood-lfc
    https://pp.userapi.com/c543103/v543103100/385ba/qdD5_2aSbLs.jpg

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  19. mousta 10.05.2017 23:47 # mousta
    Еще и Арс со стоуокм раньше лфк играет .
    Представляю если арс выиграет, как погорят пердаки колбасников)
    Арсенал немотивированных котов и эве разьебет, если лфк даст им шанс

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  20. obey-mikel 10.05.2017 23:45 # obey-mikel
    хз, чего раскукарекались гуннеры, ливерпуль даже при своей нынешней игре не смогут проеабть эти 2 игры

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