"Арсенал" обыграл "Саутгемптон" и сократил отставание от топ-4

"Арсенал" одержал победу в гостях у "Саутгемптона" со счетом 0:2 в отложенном матче Премьер-Лиги и благодаря этому результату приблизился на расстояние в три очка к топ-4.

Относительно безголевого матча против "Ливерпуля" в стартовом составе "святых" появился Натан Редмонд, заменив Софиана Буфаля.



Одно изменение произошло и у "канониров": Шкодран Мустафи занял место травмированного Лорана Косьелни.



Активно проведя первые минуты, затем хозяева "Сент Мэри" заняли осторожную позицию. "Арсенал" без особого сопротивления владел мячом, но моментов не создавал, до перерыва так ни разу и не потревожив Фрэйзера Форстера.



"Саутгемптон" в свою очередь за первые 45 минут дважды побеспокоил Петра Чеха, который совершил отличные сейвы после ударов Маноло Габбиадини и Редмонда.



После перерыва "канониры" прибавили, их давление стало более акцентированным, и на 60-й минуте случился гол. Алексис Санчес классно развернулся в штрафной площади, на ложном замахе убрал двух защитников и неотразимо пробил с левой ноги — 0:1.



Гол воодушевил гостей, и они дополнительно усилили натиск. Казалось, хозяева могут в любой момент дрогнуть. Однако "Саутгемптон" не пропустил, а затем и вовсе выправил игру, принявшись атаковать.



В какой-то момент "святые" слишком заигрались и получили второй гол. На 83-й минуте Санчес забросил мяч в штрафную, Месут Озил сделал скидку на вышедшего со скамейки Оливье Жиру, а тот головой с близкого расстояния вколотил мяч в ворота — 0:2.



Как и в нескольких предыдущих матчах, "Арсенал" смог сделать результат только во втором тайме. Даже когда игра у "канониров" особо не идет, им удается проявить морально-волевые качества, чтобы обеспечить нужный результат. Подопечные Арсена Венгера продолжают борьбу за попадание в топ-4 и все еще надеются на осечку кого-либо из конкурентов.



"Саутгемптон" — "Арсенал". Отчет о матче