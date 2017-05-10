Рафаэль Бенитес остается в "Ньюкасле"
После переговоров с владельцем клуба Майком Эшли главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес согласился остаться на своем посту.
Вопреки ожиданиям Бенитеса, в январе он так и не получил должной поддержки со стороны руководства для укрепления состава команды на вторую половину сезона. С тех пор ходили упорные слухи, что испанец может покинуть "Сент Джеймс Парк", несмотря на подписанный в мае прошлого года трехлетний контракт.
Завершив сезон на первом месте Чемпионшипа и оформив возвращение в Премьер-Лигу, Бенитес вступил в переговоры с боссами "сорок" относительно своего будущего. И экс-тренеру "Ливерпуля" и "Челси" удалось заручиться гарантиями поддержки со стороны Эшли.
"Я пообещал Рафе и Ли (Чарнли, управляющему директору), что для подготовки к следующему сезону они смогут получить в свое распоряжение до последнего пенни из числа тех денег, которые клуб заработает за повышение в классе, с продаж игроков и из прочих источников", — гласит официальное заявление Эшли.
"Все стороны сошлись на том, что встреча была очень позитивной и конструктивной. Майк еще раз поздравил Рафу и его команду с выходом в Премьер-Лигу в качестве чемпионов", — говорится в заявлении клуба.
Меж тем, Sky Sports уточняет, что трансферный бюджет Бенитеса на лето будет измеряться суммой свыше 70 миллионов фунтов.
10.05.2017 22:00
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Последние комментарии:
классная новость)
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Рафа молодец, если получит полный контроль над трансферами )) то минимум в 7ке будут..
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отличная новость 👍
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