Рафаэль Бенитес остается в "Ньюкасле"

После переговоров с владельцем клуба Майком Эшли главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес согласился остаться на своем посту.

Вопреки ожиданиям Бенитеса, в январе он так и не получил должной поддержки со стороны руководства для укрепления состава команды на вторую половину сезона. С тех пор ходили упорные слухи, что испанец может покинуть "Сент Джеймс Парк", несмотря на подписанный в мае прошлого года трехлетний контракт.



Завершив сезон на первом месте Чемпионшипа и оформив возвращение в Премьер-Лигу, Бенитес вступил в переговоры с боссами "сорок" относительно своего будущего. И экс-тренеру "Ливерпуля" и "Челси" удалось заручиться гарантиями поддержки со стороны Эшли.



"Я пообещал Рафе и Ли (Чарнли, управляющему директору), что для подготовки к следующему сезону они смогут получить в свое распоряжение до последнего пенни из числа тех денег, которые клуб заработает за повышение в классе, с продаж игроков и из прочих источников", — гласит официальное заявление Эшли.



"Все стороны сошлись на том, что встреча была очень позитивной и конструктивной. Майк еще раз поздравил Рафу и его команду с выходом в Премьер-Лигу в качестве чемпионов", — говорится в заявлении клуба.



Меж тем, Sky Sports уточняет, что трансферный бюджет Бенитеса на лето будет измеряться суммой свыше 70 миллионов фунтов.