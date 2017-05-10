Коста хочет извинений от критиков

Нападающий "Челси" Диего Коста надеется, что после завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги многочисленные критики извинятся перед ним.

На протяжении всех трех лет выступлений за "Челси" Коста не устает жаловаться на несправедливое отношение к себе. В первую очередь Диего раздражают решения английских рефери и критика местных журналистов.



Испанец, забивший уже 20 голов в этом сезоне, надеется, что вскоре критики извинятся перед ним. Диего рассчитывает на это сразу после победы в Премьер-Лиге.



"Когда я разговариваю с журналистами, они пытаются поймать меня на каком-то высказывании и преподнести его в ином свете. Они всегда ищут повод для того, чтобы раздуть историю".



"Они говорят, что я хотел уйти, но я забил уже 20 голов, а команда находится на вершине Премьер-Лиги и готовится стать чемпионом. Я надеюсь, что после завоевания титула - кстати, второго для меня в "Челси" - критики извинятся передо мной", - сообщил Коста DIRECTV Sports.