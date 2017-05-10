Коста хочет извинений от критиков
Нападающий "Челси" Диего Коста надеется, что после завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги многочисленные критики извинятся перед ним.
На протяжении всех трех лет выступлений за "Челси" Коста не устает жаловаться на несправедливое отношение к себе. В первую очередь Диего раздражают решения английских рефери и критика местных журналистов.
Испанец, забивший уже 20 голов в этом сезоне, надеется, что вскоре критики извинятся перед ним. Диего рассчитывает на это сразу после победы в Премьер-Лиге.
"Когда я разговариваю с журналистами, они пытаются поймать меня на каком-то высказывании и преподнести его в ином свете. Они всегда ищут повод для того, чтобы раздуть историю".
"Они говорят, что я хотел уйти, но я забил уже 20 голов, а команда находится на вершине Премьер-Лиги и готовится стать чемпионом. Я надеюсь, что после завоевания титула - кстати, второго для меня в "Челси" - критики извинятся передо мной", - сообщил Коста DIRECTV Sports.
10.05.2017 21:00
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обоссать псину епаную
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до интереса из китая играл в разы лучше, с нового года пинает говно на уровне ориги
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У меня будет праздник, когда эту собаку выпнут с клуба.
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Местным статадрочерам вопрос: есть стата по количеству прое6анных этой псиной мячей, стата по количеству его неудачных попыток в обводку (ну и количество удачных обводок для сравнения)?
Мне не для чего, я так, с интереса спрашиваю.
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Эта собака зарегестрирована в книге рекордов Гиннесса как "первая говорящая псина"?
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Топ, хоть и мразь.
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