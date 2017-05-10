Месут Озил: "Я счастлив в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заверил, что он счастлив в клубе, а свое будущее собирается обсудить по окончании сезона.

По ходу этого сезона игрок сборной Германии неоднократно демонстрировал свое разочарование тем, что из него пытаются делать козла отпущения после громких поражений команды. Однако Месут уверяет, что по-прежнему счастлив и очень высоко ценит "Арсенал", а переговоры насчет продления его истекающего через год контракта возобновятся через считанные недели.



"Как я уже говорил прежде, самое важное — это "Арсенал" и то, что мы как команда делаем сейчас. У меня с этим клубом есть цели, все мы хотим финишировать в топ-4, и в данный момент мы бросаем все силы на это".



"Как я уже говорил, летом мы поговорим, но прямо сейчас интересы "Арсенала" важнее интересов какого-либо отдельного игрока, и я уважаю это".



"Я всегда говорил, что мне комфортно здесь. Я счастлив. "Арсенал" относится к числу лучших клубов мира, а Лондон — замечательное место и замечательный город для жизни. После окончания сезона мы поговорим и вместе примем решение", — сообщил Озил Sky Sports.



Также Месут отверг предположения о том, что критика доставляет ему душевные страдания.



"Здесь всегда высокие ожидания, и полагаю, обычно это позитивная вещь. Однако я знаю, на что способен, и критика особо меня не задевает. Я играл за "Реал", я играл в Германии, меня хвалят и критикуют на протяжении всей моей карьеры, но это лишь делает меня сильнее".



"Как я всегда говорил, что по-настоящему важно, так это мнение тренера, потому что, когда говорит он, ты знаешь, что это правда, и не важно — позитив это или негатив".



"Некоторым людям я нравлюсь, другим не нравлюсь, но я не сильно ценю все эти мнения. Они могут их высказывать, но я знаю, на что способен. Моя статистика говорит, что я выкладываюсь изо всех сил и показываю свою лучшую игру", — добавил Озил.