Окслейд-Чемберлен открыт к идее перейти в "Ливерпуль"

Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен продолжает размышлять над сменой клуба грядущим летом и находит привлекательной возможность поработать с тренером Юргеном Клоппом в "Ливерпуле".

Действующий контракт Окслейд-Чемберлена по-прежнему истекает через год, и пока игрок сборной Англии не дождался предложения от своего клуба о новой сделке, хотя переговоры уже стартовали.



Кроме того, у Алекса остаются сомнения насчет своего места в планах рулевого "канониров" Арсена Венгера на будущее. По ходу этого сезона Окслейд-Чемберлен не всегда попадал в стартовый состав и не всегда имел возможность играть на излюбленной позиции в центре поля. За этой ситуацией внимательно следят с "Энфилда".



Как утверждает The Telegraph, если переговоры с "Арсеналом" не придут к общему знаменателю, то Окслейд-Чемберлен будет готов ответить взаимностью на интерес "Ливерпуля". В таком случае "красным" придется раскошелиться примерно на 25 миллионов фунтов.



Добавим, что другим претендентом на 23-летнего англичанина пресса называет "Манчестер Сити". Рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола уже неоднократно говорил, что хотел бы видеть в своей команде больше доморощенных игроков.