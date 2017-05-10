Окслейд-Чемберлен открыт к идее перейти в "Ливерпуль"
Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен продолжает размышлять над сменой клуба грядущим летом и находит привлекательной возможность поработать с тренером Юргеном Клоппом в "Ливерпуле".
Действующий контракт Окслейд-Чемберлена по-прежнему истекает через год, и пока игрок сборной Англии не дождался предложения от своего клуба о новой сделке, хотя переговоры уже стартовали.
Кроме того, у Алекса остаются сомнения насчет своего места в планах рулевого "канониров" Арсена Венгера на будущее. По ходу этого сезона Окслейд-Чемберлен не всегда попадал в стартовый состав и не всегда имел возможность играть на излюбленной позиции в центре поля. За этой ситуацией внимательно следят с "Энфилда".
Как утверждает The Telegraph, если переговоры с "Арсеналом" не придут к общему знаменателю, то Окслейд-Чемберлен будет готов ответить взаимностью на интерес "Ливерпуля". В таком случае "красным" придется раскошелиться примерно на 25 миллионов фунтов.
Добавим, что другим претендентом на 23-летнего англичанина пресса называет "Манчестер Сити". Рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола уже неоднократно говорил, что хотел бы видеть в своей команде больше доморощенных игроков.
10.05.2017 19:00
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Последние комментарии:
игрок с большим потенциалом. я за его трансфер.
следующий сезон будет нагружен еврокубками, поэтому нужно качественно расширить выбор игроков в центр поля. на данный момент после травм Хендо и Лалланы команда испытывает нехватку нестандартных и смелых решений. способен выйти на новый уровень и навязать конкуренции за основу Лаллане и Вейналдуму. Также подкупает его универсальность, можно ставить на фланги при острой необходимости. 25 млн - отличная цена.
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вместо Лукаса?или куда его ставить?
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вот и замена кавтинхи подъехала
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Лет 7 впереди стартовых игр с учетом травм. Надо брать, но накинуть фунт полюбому.
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Фанам арсенала не отчаиваться этот сезон подобный сезону прошлому челси команда почитилась глоры ликвидировались остались бойцы-профи и истенные фаны
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Пошли первые беглицы с тонущего судна!!!
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Норм фото!
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даже этого днаря удержать не могут в Арсенале, + Санчес уходит, а Веня остаётся... перспективы не ахти у клуба.
но лучше так, чем быть недоношенным пенсом и глотать _уи как они это делают сейчас.
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