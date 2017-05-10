Окслейд-Чемберлен открыт к идее перейти в "Ливерпуль"

Алекс Окслейд-Чемберлен Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен продолжает размышлять над сменой клуба грядущим летом и находит привлекательной возможность поработать с тренером Юргеном Клоппом в "Ливерпуле".

Действующий контракт Окслейд-Чемберлена по-прежнему истекает через год, и пока игрок сборной Англии не дождался предложения от своего клуба о новой сделке, хотя переговоры уже стартовали.

Кроме того, у Алекса остаются сомнения насчет своего места в планах рулевого "канониров" Арсена Венгера на будущее. По ходу этого сезона Окслейд-Чемберлен не всегда попадал в стартовый состав и не всегда имел возможность играть на излюбленной позиции в центре поля. За этой ситуацией внимательно следят с "Энфилда".

Как утверждает The Telegraph, если переговоры с "Арсеналом" не придут к общему знаменателю, то Окслейд-Чемберлен будет готов ответить взаимностью на интерес "Ливерпуля". В таком случае "красным" придется раскошелиться примерно на 25 миллионов фунтов.

Добавим, что другим претендентом на 23-летнего англичанина пресса называет "Манчестер Сити". Рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола уже неоднократно говорил, что хотел бы видеть в своей команде больше доморощенных игроков.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2017 19:00

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  1. liverpool888 10.05.2017 19:58 # liverpool888
    игрок с большим потенциалом. я за его трансфер.
    следующий сезон будет нагружен еврокубками, поэтому нужно качественно расширить выбор игроков в центр поля. на данный момент после травм Хендо и Лалланы команда испытывает нехватку нестандартных и смелых решений. способен выйти на новый уровень и навязать конкуренции за основу Лаллане и Вейналдуму. Также подкупает его универсальность, можно ставить на фланги при острой необходимости. 25 млн - отличная цена.

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  2. dimon70 10.05.2017 19:39 # dimon70
    вместо Лукаса?или куда его ставить?

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  3. rap-woiska 10.05.2017 19:33 # rap-woiska
    вот и замена кавтинхи подъехала

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  4. akadam 10.05.2017 19:33 # akadam
    Лет 7 впереди стартовых игр с учетом травм. Надо брать, но накинуть фунт полюбому.

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  5. pavel-chelsea 10.05.2017 19:19 # pavel-chelsea
    Фанам арсенала не отчаиваться этот сезон подобный сезону прошлому челси команда почитилась глоры ликвидировались остались бойцы-профи и истенные фаны

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  6. pavel-chelsea 10.05.2017 19:17 # pavel-chelsea
    Пошли первые беглицы с тонущего судна!!!

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  7. mancunia-planet 10.05.2017 19:13 # mancunia-planet
    Норм фото!

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  8. mancunia-planet 10.05.2017 19:10 # mancunia-planet
    даже этого днаря удержать не могут в Арсенале, + Санчес уходит, а Веня остаётся... перспективы не ахти у клуба.
    но лучше так, чем быть недоношенным пенсом и глотать _уи как они это делают сейчас.

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