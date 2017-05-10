"Сити" обсуждает покупку Вальдеса

Виктор Вальдес и Пеп Гвардиола "Манчестер Сити" рассматривает вариант с приобретением голкипера "Мидлсбро" Виктора Вальдеса.

Ожидается, что по окончании сезона "горожане" расстанутся с Вилли Кабальеро, а также продадут Джо Харта в другой клуб. Соответственно, вратарскую позицию на "Этихад" сможет закрыть только Клаудио Браво.

Колумбиец неудачно провел свой дебютный сезон в Премьер-Лиге, поэтому теперь "Сити" озабочен покупкой нового вратаря. Если верить источникам ESPN внутри клуба, рулевой "горожан" Пеп Гвардиола отдает приоритет 35-летнему Вальдесу.

В свое время именно Вальдес защищал ворота "Барселоны", с которой Гвардиола выиграл множество трофеев и титулов. Опыт игры Виктора в Премьер-Лиге делает его оптимальной кандидатурой для конкуренции с Браво, уверен Пеп.

Если "горожане" решатся на переговоры с Вальдесом, у них не должно возникнуть проблем с "Мидлсбро". "Речники" банально не потянут зарплату Виктора, выступая в Чемпионшипе.



Метки Вальдес, Гвардиола, Манчестер Сити, Мидлсбро

Автор foxmcfc   

Дата 10.05.2017 18:00

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  1. al-faarabi 10.05.2017 18:11 # al-faarabi
    бабла море, а покупают всяких днарей

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  2. arsenal-win 10.05.2017 18:10 # arsenal-win
    Было б интересно!!!!

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