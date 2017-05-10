Новая выездная форма "Юнайтед" на сезон 2017/18 (ФОТО)

Новая выездная форма МЮ на сезон 2017/18 "Манчестер Юнайтед" официально представил свою новую выездную форму на сезон 2017/18.

Приступая к созданию нового выездного комплекта, дизайнеры Adidas вдохновлялись той формой, в которой "красные дьяволы" выступали в начале 90-х годов прошлого века, когда за клуб дебютировал Райан Гиггз, и в которой они играли в финале Кубка Лиги 1992 года против "Ноттингем Форест".

Темно-серый, черный и белый — таковы основные цвета формы, в которой подопечные Жозе Моуриньо будут играть свои гостевые матчи в следующем сезоне. При этом полоски Adidas, клубная эмблема и надпись под эмблемой титульного спонсора выполнены строго белым.

Впервые "Юнайтед" примерит эту форму по ходу предсезонного турне. Грядущим летом, в рамках подготовки к новой кампании, "дьяволам" предстоит сыграть шесть матчей в США и Норвегии.

Новая выездная форма МЮ на сезон 2017/18

Новая выездная форма МЮ на сезон 2017/18


Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. dragonishka 10.05.2017 18:23 # dragonishka
    Ну и говно

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  2. golokante 10.05.2017 18:16 # golokante
    Из Википедии "Манчестер город с населением 514 тыс. чел...хорошо развита текстильная и бумажная промышленность.." Пиздец. Кого вы хотите купить? Кто в эту дыру поедет?

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  3. whitesmoke 10.05.2017 18:16 # whitesmoke
    billy-talent
    Чтобы не говорили противники Манчестера это самый лучший форма 2017/18 а значит они будет боятся

    ухахахахаха сам понял что написал?

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  4. akadam 10.05.2017 18:12 # akadam
    Новость The Sun, поди. Фотошоп. Не верю, что такое могли в Adidase создать и кто-то будет носить.

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  5. mancunium1878 10.05.2017 18:04 # mancunium1878
    Шлак, а не форма.

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  6. billy-talent 10.05.2017 17:54 # billy-talent
    Чтобы не говорили противники Манчестера это самый лучший форма 2017/18 а значит они будет боятся

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  7. ravi 10.05.2017 17:35 # ravi
    одни дрыщи, такое впечатление что они в кофтах а не в футболках, хотя и шьют же под каждого... по сабжу: адидас редчайшее гуано стал сотворять. Величайший клуб Англии это предвидел, и бортанул этих неудачников

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  8. egornegor 10.05.2017 17:32 # egornegor
    Эрера в деревню успел сгонять в новой форме. Хотя в Манчестере для этого не обязательно из города выезжать.

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  9. winnerd 10.05.2017 17:29 # winnerd
    ипать какой шлак,ещё и фотосессия на свалке......

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  10. cruise877 10.05.2017 17:29 # cruise877
    Заебал адидас говно говно говно

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  11. largo-winch 10.05.2017 17:24 # largo-winch
    Для Лиги Европы сойдет. Пожалуй куплю такую для своей собаки.

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  12. chelsealondon 10.05.2017 17:24 # chelsealondon
    Полы норм мыть в туалете...

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  13. sisyazavr 10.05.2017 17:22 # sisyazavr
    https://us.glasdon.com/images/homepage_tiles/GINC-Trash-Cans-Homepage.jpg

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  14. hammersmith 10.05.2017 17:21 # hammersmith
    это самая обоссаная форма которую только видел футбол, офишл.
    фуууууууууууууу нахуй

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  15. muaxaxaxa 10.05.2017 17:19 # muaxaxaxa
    Прикольная, мне нравится. Пожалуй прикуплю.

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  16. lahmatyj 10.05.2017 17:16 # lahmatyj
    фубля какая-то.

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  17. jesus33 10.05.2017 17:13 # jesus33
    Ну не очень, честно говоря.
    Я бы еще понял, если бы такая убогая форма была у chelsea.Для этих ущербов это позволительно носить всякий ширпотреб.
    Но МЮ ТОП-клуб, так что для них такая форма зашквар самый натуральный.

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  18. blackdreamer 10.05.2017 17:11 # blackdreamer
    как раз жопу подтереть разок пойдет
    или ковер в туалете стряхивать конец
    для мю самое тоПользователь получил предупреждение

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  19. al-faarabi 10.05.2017 17:10 # al-faarabi
    помойка с помойной формой на фоне у помойки

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  20. warowan 10.05.2017 17:06 # warowan
    Они бы ещё в падике сфоткались бы.

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