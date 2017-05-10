Новая выездная форма "Юнайтед" на сезон 2017/18 (ФОТО)
"Манчестер Юнайтед" официально представил свою новую выездную форму на сезон 2017/18.
Приступая к созданию нового выездного комплекта, дизайнеры Adidas вдохновлялись той формой, в которой "красные дьяволы" выступали в начале 90-х годов прошлого века, когда за клуб дебютировал Райан Гиггз, и в которой они играли в финале Кубка Лиги 1992 года против "Ноттингем Форест".
Темно-серый, черный и белый — таковы основные цвета формы, в которой подопечные Жозе Моуриньо будут играть свои гостевые матчи в следующем сезоне. При этом полоски Adidas, клубная эмблема и надпись под эмблемой титульного спонсора выполнены строго белым.
Впервые "Юнайтед" примерит эту форму по ходу предсезонного турне. Грядущим летом, в рамках подготовки к новой кампании, "дьяволам" предстоит сыграть шесть матчей в США и Норвегии.
10.05.2017 17:00
Просмотров: 2258
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну и говно
(ответить)
Из Википедии "Манчестер город с населением 514 тыс. чел...хорошо развита текстильная и бумажная промышленность.." Пиздец. Кого вы хотите купить? Кто в эту дыру поедет?
(ответить)
billy-talent
Чтобы не говорили противники Манчестера это самый лучший форма 2017/18 а значит они будет боятся
ухахахахаха сам понял что написал?
(ответить)
Новость The Sun, поди. Фотошоп. Не верю, что такое могли в Adidase создать и кто-то будет носить.
(ответить)
Шлак, а не форма.
(ответить)
Чтобы не говорили противники Манчестера это самый лучший форма 2017/18 а значит они будет боятся
(ответить)
одни дрыщи, такое впечатление что они в кофтах а не в футболках, хотя и шьют же под каждого... по сабжу: адидас редчайшее гуано стал сотворять. Величайший клуб Англии это предвидел, и бортанул этих неудачников
(ответить)
Эрера в деревню успел сгонять в новой форме. Хотя в Манчестере для этого не обязательно из города выезжать.
(ответить)
ипать какой шлак,ещё и фотосессия на свалке......
(ответить)
Заебал адидас говно говно говно
(ответить)
Для Лиги Европы сойдет. Пожалуй куплю такую для своей собаки.
(ответить)
Полы норм мыть в туалете...
(ответить)
https://us.glasdon.com/images/homepage_tiles/GINC-Trash-Cans-Homepage.jpg
(ответить)
это самая обоссаная форма которую только видел футбол, офишл.
фуууууууууууууу нахуй
(ответить)
Прикольная, мне нравится. Пожалуй прикуплю.
(ответить)
фубля какая-то.
(ответить)
Ну не очень, честно говоря.
Я бы еще понял, если бы такая убогая форма была у chelsea.Для этих ущербов это позволительно носить всякий ширпотреб.
Но МЮ ТОП-клуб, так что для них такая форма зашквар самый натуральный.
(ответить)
как раз жопу подтереть разок пойдет
или ковер в туалете стряхивать конец
для мю самое то
(ответить)
помойка с помойной формой на фоне у помойки
(ответить)
Они бы ещё в падике сфоткались бы.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий