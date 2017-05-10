Новая выездная форма "Юнайтед" на сезон 2017/18 (ФОТО)

"Манчестер Юнайтед" официально представил свою новую выездную форму на сезон 2017/18.

Приступая к созданию нового выездного комплекта, дизайнеры Adidas вдохновлялись той формой, в которой "красные дьяволы" выступали в начале 90-х годов прошлого века, когда за клуб дебютировал Райан Гиггз, и в которой они играли в финале Кубка Лиги 1992 года против "Ноттингем Форест".



Темно-серый, черный и белый — таковы основные цвета формы, в которой подопечные Жозе Моуриньо будут играть свои гостевые матчи в следующем сезоне. При этом полоски Adidas, клубная эмблема и надпись под эмблемой титульного спонсора выполнены строго белым.



Впервые "Юнайтед" примерит эту форму по ходу предсезонного турне. Грядущим летом, в рамках подготовки к новой кампании, "дьяволам" предстоит сыграть шесть матчей в США и Норвегии.







