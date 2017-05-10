Кэррик хочет уйти из МЮ победой в Лиге Европы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что хочет завершить сезон и, возможно, карьеру на "Олд Траффорд" победой в Лиге Европы.

Как известно, действующий контракт Кэррика с "красными дьяволами" истекает по окончании сезона. Несмотря на доверие со стороны Жозе Моуриньо, ветеран еще не приступил к обсуждению новой сделки.



По всей видимости, "Юнайтед" расстанется с 35-летним полузащитником грядущим летом. Если финал Лиги Европы действительно будет последним матчем Кэррика за клуб, то Майкл хочет завершить карьеру на "Олд Траффорд" знаковой победой.



"Лично за себя могу сказать, что я полон решимости пробиться в финал и выиграть его для клуба. Это единственное, что имеет значение. В каком бы турнире вы не выступали за МЮ, мы всегда хотим победить".



"Разумеемся, мы с большим уважением относимся к командам, которые продолжают выступление в турнире наравне с нами. Но победа должна быть нашей целью, независимо от противника", - цитирует Кэррика The Independent.