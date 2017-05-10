Хендерсон еще может сыграть в этом сезоне

Джордан Хендерсон Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что капитан Джордан Хендерсон все-таки сыграет в остатке сезона.

Из-за обострившейся травмы ноги 26-летний Хендерсон не может помочь "красным" с начала февраля. Изначально ожидалось, что Джордан пропустит только три игры, однако финиш сезона "Ливерпуль" вынужден проводить без него.

В остатке кампании мерсисайдам предстоит провести всего два матча, но Клопп надеется, что сможет задействовать капитана либо в поединке с "Вест Хэмом", либо против "Мидлсбро". Постепенно Джордан идет на поправку.

"Пока слишком рано говорить, что сезон для Джордана закончен. Конечно, в следующем сезоне он точно сыграет, но все возможно.
Мы сохраняем оптимизм, ведь Джордан - сильный мужчина. Как только доктора дадут ему зеленый свет, он будет готов через секунду выбежать на поле - такое у него отношение, такой у него характер", - цитирует Клоппа The Guardian.



Метки Ливерпуль, Хендерсон

Автор foxmcfc   

Дата 10.05.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 462

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  1. blaster88 10.05.2017 16:32 # blaster88
    Выйдет и порешает ))) скриньте

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  2. dimon70 10.05.2017 16:29 # dimon70
    с Боро минут на 15 пусть выйдет

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  3. fupler 10.05.2017 15:32 # fupler
    с мадам кулаковой

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  4. recyjoed 10.05.2017 15:13 # recyjoed
    С ним и Манэ боролись бы за чемпик. Кто не согласен тот пенс(читать глиномес)

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  5. electric 10.05.2017 15:13 # electric
    такой топарь. Интересно скоко за него бачей можно выручить?

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