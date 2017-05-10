Хендерсон еще может сыграть в этом сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что капитан Джордан Хендерсон все-таки сыграет в остатке сезона.

Из-за обострившейся травмы ноги 26-летний Хендерсон не может помочь "красным" с начала февраля. Изначально ожидалось, что Джордан пропустит только три игры, однако финиш сезона "Ливерпуль" вынужден проводить без него.



В остатке кампании мерсисайдам предстоит провести всего два матча, но Клопп надеется, что сможет задействовать капитана либо в поединке с "Вест Хэмом", либо против "Мидлсбро". Постепенно Джордан идет на поправку.



"Пока слишком рано говорить, что сезон для Джордана закончен. Конечно, в следующем сезоне он точно сыграет, но все возможно.

Мы сохраняем оптимизм, ведь Джордан - сильный мужчина. Как только доктора дадут ему зеленый свет, он будет готов через секунду выбежать на поле - такое у него отношение, такой у него характер", - цитирует Клоппа The Guardian.