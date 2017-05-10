Хендерсон еще может сыграть в этом сезоне
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что капитан Джордан Хендерсон все-таки сыграет в остатке сезона.
Из-за обострившейся травмы ноги 26-летний Хендерсон не может помочь "красным" с начала февраля. Изначально ожидалось, что Джордан пропустит только три игры, однако финиш сезона "Ливерпуль" вынужден проводить без него.
В остатке кампании мерсисайдам предстоит провести всего два матча, но Клопп надеется, что сможет задействовать капитана либо в поединке с "Вест Хэмом", либо против "Мидлсбро". Постепенно Джордан идет на поправку.
"Пока слишком рано говорить, что сезон для Джордана закончен. Конечно, в следующем сезоне он точно сыграет, но все возможно.
Мы сохраняем оптимизм, ведь Джордан - сильный мужчина. Как только доктора дадут ему зеленый свет, он будет готов через секунду выбежать на поле - такое у него отношение, такой у него характер", - цитирует Клоппа The Guardian.
10.05.2017 15:00
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Выйдет и порешает ))) скриньте
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с Боро минут на 15 пусть выйдет
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с мадам кулаковой
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С ним и Манэ боролись бы за чемпик. Кто не согласен тот пенс(читать глиномес)
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такой топарь. Интересно скоко за него бачей можно выручить?
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