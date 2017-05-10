Премьер-Лига. Анонс матча среды

В среду 10 мая состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Саутгемптоном" и "Арсеналом". Предлагаем вашему вниманию его анонс.

САУТГЕМПТОН — АРСЕНАЛ 21:45



Обыграв в воскресенье "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0, "Арсенал" сохранил реальные шансы на попадание в топ-4 Премьер-Лиги. Однако для завоевания путевки в Лигу Чемпионов "канониры" не только нуждаются в осечке "Ливерпуля" или "Манчестер Сити", но и сами должны безупречно пройти оставшуюся дистанцию. Таким образом, подопечные Арсена Венгера обязаны побеждать на "Сент Мэри" против "Саутгемптона", который в минувший уикенд поставил палку в колеса "Ливерпулю" (0:0). В то же время "святые" переживают не лучший период, не зная побед уже в четырех матчах кряду и не забивая в трех из этих четырех. "Арсенал" не может выиграть на "Сент Мэри" уже в пяти матчах чемпионата подряд — эта серия длится с 2003 года.



"Саутгемптон" не испытывает особых проблем с кадрами, а Мэтт Таргетт и Чарли Остин находятся на пороге возвращения из лазарета.



У защитника "Арсенала" Лорана Косьелни проблемы с икроножной мышцей, и его участие в матче под вопросом. Гранит Джака оправился после похожей болячки.