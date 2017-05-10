Премьер-Лига. Анонс матча среды

Месут Озил В среду 10 мая состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Саутгемптоном" и "Арсеналом". Предлагаем вашему вниманию его анонс.

САУТГЕМПТОН — АРСЕНАЛ 21:45

Обыграв в воскресенье "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0, "Арсенал" сохранил реальные шансы на попадание в топ-4 Премьер-Лиги. Однако для завоевания путевки в Лигу Чемпионов "канониры" не только нуждаются в осечке "Ливерпуля" или "Манчестер Сити", но и сами должны безупречно пройти оставшуюся дистанцию. Таким образом, подопечные Арсена Венгера обязаны побеждать на "Сент Мэри" против "Саутгемптона", который в минувший уикенд поставил палку в колеса "Ливерпулю" (0:0). В то же время "святые" переживают не лучший период, не зная побед уже в четырех матчах кряду и не забивая в трех из этих четырех. "Арсенал" не может выиграть на "Сент Мэри" уже в пяти матчах чемпионата подряд — эта серия длится с 2003 года.

"Саутгемптон" не испытывает особых проблем с кадрами, а Мэтт Таргетт и Чарли Остин находятся на пороге возвращения из лазарета.

У защитника "Арсенала" Лорана Косьелни проблемы с икроножной мышцей, и его участие в матче под вопросом. Гранит Джака оправился после похожей болячки.


Метки анонс тура, Арсенал, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2017 14:10

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Последние комментарии:




  1. element-ekb 10.05.2017 14:56 # element-ekb
    Наш шанс надавить на сити с ливерпулем. Но Моуриньо может классно по лицу шлепнуть дверью метро всем нашим болельщикам.

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  2. liverfun 10.05.2017 14:49 # liverfun
    аснл победит, сотон уже немотивирован, да и очередной автобус их не спасет

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  3. fupler 10.05.2017 14:36 # fupler
    да опять ничья будет

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  4. pistolero-lfc 10.05.2017 14:18 # pistolero-lfc
    лол, разве сегодня все не будут смотреть ЛЧ?

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  5. chebrec 10.05.2017 14:18 # chebrec
    Такой немощный клуб как мю достоен 6 го места

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  6. kos9k 10.05.2017 14:16 # kos9k
    фарм клуб зае6ал
    против лфк львы толстые, против покерят-хуи простые

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  7. qwertyinho 10.05.2017 14:13 # qwertyinho
    пюэль сольет учителю чтобы у колбасы припекло

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  8. fc-zenit 10.05.2017 14:13 # fc-zenit
    гейклуб проиграет

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