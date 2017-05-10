Премьер-Лига. Анонс матча среды
В среду 10 мая состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Саутгемптоном" и "Арсеналом". Предлагаем вашему вниманию его анонс.
САУТГЕМПТОН — АРСЕНАЛ 21:45
Обыграв в воскресенье "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0, "Арсенал" сохранил реальные шансы на попадание в топ-4 Премьер-Лиги. Однако для завоевания путевки в Лигу Чемпионов "канониры" не только нуждаются в осечке "Ливерпуля" или "Манчестер Сити", но и сами должны безупречно пройти оставшуюся дистанцию. Таким образом, подопечные Арсена Венгера обязаны побеждать на "Сент Мэри" против "Саутгемптона", который в минувший уикенд поставил палку в колеса "Ливерпулю" (0:0). В то же время "святые" переживают не лучший период, не зная побед уже в четырех матчах кряду и не забивая в трех из этих четырех. "Арсенал" не может выиграть на "Сент Мэри" уже в пяти матчах чемпионата подряд — эта серия длится с 2003 года.
"Саутгемптон" не испытывает особых проблем с кадрами, а Мэтт Таргетт и Чарли Остин находятся на пороге возвращения из лазарета.
У защитника "Арсенала" Лорана Косьелни проблемы с икроножной мышцей, и его участие в матче под вопросом. Гранит Джака оправился после похожей болячки.
10.05.2017 14:10
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Последние комментарии:
Наш шанс надавить на сити с ливерпулем. Но Моуриньо может классно по лицу шлепнуть дверью метро всем нашим болельщикам.
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аснл победит, сотон уже немотивирован, да и очередной автобус их не спасет
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да опять ничья будет
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лол, разве сегодня все не будут смотреть ЛЧ?
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Такой немощный клуб как мю достоен 6 го места
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фарм клуб зае6ал
против лфк львы толстые, против покерят-хуи простые
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пюэль сольет учителю чтобы у колбасы припекло
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гейклуб проиграет
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