"Арсенал" получил только одно предложение по Беллерину

Агент правого защитника "Арсенала" Эктора Беллерина подтвердил, что "канониры" получили только одно предложение по его клиенту за последний год.

В разное время 22-летнего Беллерина связывали с переходом в "Манчестер Сити" и "Барселону". Каталонцы уже вышли из погони за Эктором, а вот "горожане" по-прежнему интересуются воспитанником Ла Масии.



По словам агента Альберта Ботинеса, за последний год его клиент находился в шорт-листе сразу нескольких клубов, но предложение по Эктору сделал только один – вероятно, "Сити".



"Прежде чем он заключил новый контракт с "Арсеналом", им интересовались шесть-семь клубов. Это заставило его понять, что он движется в правильном направлении".



"После того, как он продлил контракт, в гонке осталось только два-три клуба. Но я должен сказать, что получил только одно предложение по Эктору, и его сделала не "Барселона". Я читал, что они по-прежнему интересуются им, но на самом деле это было очень давно", - цитирует Ботинеса Goal.