"Арсенал" получил только одно предложение по Беллерину

Эктор Беллерин Агент правого защитника "Арсенала" Эктора Беллерина подтвердил, что "канониры" получили только одно предложение по его клиенту за последний год.

В разное время 22-летнего Беллерина связывали с переходом в "Манчестер Сити" и "Барселону". Каталонцы уже вышли из погони за Эктором, а вот "горожане" по-прежнему интересуются воспитанником Ла Масии.

По словам агента Альберта Ботинеса, за последний год его клиент находился в шорт-листе сразу нескольких клубов, но предложение по Эктору сделал только один – вероятно, "Сити".

"Прежде чем он заключил новый контракт с "Арсеналом", им интересовались шесть-семь клубов. Это заставило его понять, что он движется в правильном направлении".

"После того, как он продлил контракт, в гонке осталось только два-три клуба. Но я должен сказать, что получил только одно предложение по Эктору, и его сделала не "Барселона". Я читал, что они по-прежнему интересуются им, но на самом деле это было очень давно", - цитирует Ботинеса Goal.



Метки Арсенал, Беллерин

Автор foxmcfc   

Дата 10.05.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 856

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  1. wengerrrro 10.05.2017 14:51 # wengerrrro
    лучший пз апл

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  2. reeker 10.05.2017 14:41 # reeker
    Очередной середняк.

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  3. chebrec 10.05.2017 14:20 # chebrec
    После арсенала на повышение пойдет

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  4. aristarh-overeem 10.05.2017 14:17 # aristarh-overeem
    Пидopская прическая отпугнула и без того немногих интересующихся бегунком

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  5. kos9k 10.05.2017 14:08 # kos9k
    дублер окса, который в свою очередь перейдет в лфк)

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