Венгер уверен, что один сезон без Лиги Чемпионов не понизит привлекательность "Арсенала"

Месут Озил и Алексис Санчес Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что один сезон без Лиги Чемпионов не скажется негативным образом на привлекательности его клуба для потенциальных новичков и не станет помехой в переговорах с имеющимися игроками о продлении контрактов.

До завершения сезона Премьер-Лиги "канонирам" остается сыграть четыре матча. В данный момент они занимают только шестую позицию, находясь в шести очках от топ-4.

Таким образом, даже если "Арсенал" выиграет все свои оставшиеся матчи, этого может не хватить для попадания в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Однако Венгер верит, что один сезон без участия в элитном европейском турнире не станет проблемой для его клуба.

"Возможно, это и оказало бы негативное влияние, не участвуй ты в Лиге Чемпионов длительное время, но в данный момент это не наша ситуация".

"Почему? Потому что мы в сильном финансовом положении. Для нас вес путевки в Лигу Чемпионов ниже, чем в предыдущие годы, хотя это по-прежнему важно для нас, ведь мы хотим играть на топ-уровне. Что касается переговоров с игроками, то это не окажет особого эффекта", — цитирует Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. speedwagon-ars 10.05.2017 13:11 # speedwagon-ars
    Веня иди на хуй черт

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  2. asnural 10.05.2017 13:03 # asnural
    Он для Арсенала как Назарбаев для Казахстана

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  3. farot 10.05.2017 13:03 # farot
    да к ним даже с лигой чемпионов никто не хочет идти

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  4. j-silver 10.05.2017 13:02 # j-silver
    дайте уже новый долгосрочный контракт старику, а то он не успокоится

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  5. pistolero-lfc 10.05.2017 13:01 # pistolero-lfc
    он что до смерти хочет тренировать Арсенал?
    Здоровья!

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