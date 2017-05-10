Венгер уверен, что один сезон без Лиги Чемпионов не понизит привлекательность "Арсенала"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что один сезон без Лиги Чемпионов не скажется негативным образом на привлекательности его клуба для потенциальных новичков и не станет помехой в переговорах с имеющимися игроками о продлении контрактов.
До завершения сезона Премьер-Лиги "канонирам" остается сыграть четыре матча. В данный момент они занимают только шестую позицию, находясь в шести очках от топ-4.
Таким образом, даже если "Арсенал" выиграет все свои оставшиеся матчи, этого может не хватить для попадания в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Однако Венгер верит, что один сезон без участия в элитном европейском турнире не станет проблемой для его клуба.
"Возможно, это и оказало бы негативное влияние, не участвуй ты в Лиге Чемпионов длительное время, но в данный момент это не наша ситуация".
"Почему? Потому что мы в сильном финансовом положении. Для нас вес путевки в Лигу Чемпионов ниже, чем в предыдущие годы, хотя это по-прежнему важно для нас, ведь мы хотим играть на топ-уровне. Что касается переговоров с игроками, то это не окажет особого эффекта", — цитирует Венгера Sky Sports.
10.05.2017 13:00
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Последние комментарии:
Веня иди на хуй черт
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Он для Арсенала как Назарбаев для Казахстана
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да к ним даже с лигой чемпионов никто не хочет идти
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дайте уже новый долгосрочный контракт старику, а то он не успокоится
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он что до смерти хочет тренировать Арсенал?
Здоровья!
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