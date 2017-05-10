"Тоттенхэм" не будет нарушать свою структуру зарплат ради удержания звезд

Даниэль Леви Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не собирается нарушать установленную систему зарплат в клубе ради удержания своих звезд.

Этот сезон станет вторым кряду, что "шпоры" завершат в топ-4 Премьер-Лиге. В отличие от своих конкурентов за попадание в Лигу Чемпионов, лондонцы не могут похвастать впечатляющими зарплатами.

Достаточно сказать, что входящие в сферу интересов "Манчестер Сити" Кайл Уолкер с Данни Роузом зарабатывают по 70 тысяч фунтов в неделю, а привлекший интерес "Манчестер Юнайтед" Эрик Дайер — и вовсе только 50 тыс. фунтов каждые семь дней.

Двукратная, а порой троекратная разница в зарплатах у "Тоттенхэма" и их конкурентов может навести некоторых звезд команды Маурисио Почеттино на мысли о смене клуба, а также стать помехой к продлению контрактов.

Однако успехи последних пары лет не заставят Леви нарушать собственную политику в отношении зарплат. Об этом, передает Daily Mirror, Даниэль лично поведал во время недавней встречи с Трастом болельщиков "Тоттенхэма".

Леви ожидает, что все игроки проявят уважение к контрактам, которые они в свое время заключили. Кроме того, Даниэль заверил, что "Тоттенхэм" будет продавать только тех футболистов, которых пожелает — какие-либо причины нефутбольного характера не станут поводом для продажи.


Метки Леви, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2017 12:00

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  1. gio 10.05.2017 13:08 # gio
    кабала

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  2. manutd-20champ 10.05.2017 12:56 # manutd-20champ
    ребята начали прозревать

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  3. pistolero-lfc 10.05.2017 12:48 # pistolero-lfc
    Леви топ. остальные пидоры пусть сосут писю

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  4. beatboy 10.05.2017 12:35 # beatboy
    С этим лысым пидарасом у шпор нет будущего, его главным "спортивным" достижением до конца его жизни останется втюхивание Бэйла Реалу.

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  5. asnural 10.05.2017 12:35 # asnural
    Помаши баблом перед носом Алли, Ериксона и Кейна и они станут покорными

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  6. narcot 10.05.2017 12:30 # narcot
    и о каких титулах мечтает этот еврей? да для него бабло > титулы. не понимаю игроков, которые мечтают о титулах в этой команде. конченые дол6оёбы

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  7. farot 10.05.2017 12:28 # farot
    недолго песенка будет играть.
    Уокер вон уже на выход собрался. А там и остальные потянутся

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  8. fupler 10.05.2017 12:27 # fupler
    ну и ладно! пох.

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  9. french 10.05.2017 12:17 # french
    Система работает, Адебайора они так удерживали достаточно долго.

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  10. john-henry 10.05.2017 12:08 # john-henry
    вообще вся лига должна перенять опыт Леви перенести ее в массы.

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  11. j-silver 10.05.2017 12:04 # j-silver
    кейн в челси значит перейдет на 250 тыщ в неделю

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