"Тоттенхэм" не будет нарушать свою структуру зарплат ради удержания звезд

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не собирается нарушать установленную систему зарплат в клубе ради удержания своих звезд.

Этот сезон станет вторым кряду, что "шпоры" завершат в топ-4 Премьер-Лиге. В отличие от своих конкурентов за попадание в Лигу Чемпионов, лондонцы не могут похвастать впечатляющими зарплатами.



Достаточно сказать, что входящие в сферу интересов "Манчестер Сити" Кайл Уолкер с Данни Роузом зарабатывают по 70 тысяч фунтов в неделю, а привлекший интерес "Манчестер Юнайтед" Эрик Дайер — и вовсе только 50 тыс. фунтов каждые семь дней.



Двукратная, а порой троекратная разница в зарплатах у "Тоттенхэма" и их конкурентов может навести некоторых звезд команды Маурисио Почеттино на мысли о смене клуба, а также стать помехой к продлению контрактов.



Однако успехи последних пары лет не заставят Леви нарушать собственную политику в отношении зарплат. Об этом, передает Daily Mirror, Даниэль лично поведал во время недавней встречи с Трастом болельщиков "Тоттенхэма".



Леви ожидает, что все игроки проявят уважение к контрактам, которые они в свое время заключили. Кроме того, Даниэль заверил, что "Тоттенхэм" будет продавать только тех футболистов, которых пожелает — какие-либо причины нефутбольного характера не станут поводом для продажи.