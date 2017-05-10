"Тоттенхэм" не будет нарушать свою структуру зарплат ради удержания звезд
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не собирается нарушать установленную систему зарплат в клубе ради удержания своих звезд.
Этот сезон станет вторым кряду, что "шпоры" завершат в топ-4 Премьер-Лиге. В отличие от своих конкурентов за попадание в Лигу Чемпионов, лондонцы не могут похвастать впечатляющими зарплатами.
Достаточно сказать, что входящие в сферу интересов "Манчестер Сити" Кайл Уолкер с Данни Роузом зарабатывают по 70 тысяч фунтов в неделю, а привлекший интерес "Манчестер Юнайтед" Эрик Дайер — и вовсе только 50 тыс. фунтов каждые семь дней.
Двукратная, а порой троекратная разница в зарплатах у "Тоттенхэма" и их конкурентов может навести некоторых звезд команды Маурисио Почеттино на мысли о смене клуба, а также стать помехой к продлению контрактов.
Однако успехи последних пары лет не заставят Леви нарушать собственную политику в отношении зарплат. Об этом, передает Daily Mirror, Даниэль лично поведал во время недавней встречи с Трастом болельщиков "Тоттенхэма".
Леви ожидает, что все игроки проявят уважение к контрактам, которые они в свое время заключили. Кроме того, Даниэль заверил, что "Тоттенхэм" будет продавать только тех футболистов, которых пожелает — какие-либо причины нефутбольного характера не станут поводом для продажи.
10.05.2017 12:00
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Последние комментарии:
кабала
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ребята начали прозревать
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Леви топ. остальные пидоры пусть сосут писю
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С этим лысым пидарасом у шпор нет будущего, его главным "спортивным" достижением до конца его жизни останется втюхивание Бэйла Реалу.
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Помаши баблом перед носом Алли, Ериксона и Кейна и они станут покорными
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и о каких титулах мечтает этот еврей? да для него бабло > титулы. не понимаю игроков, которые мечтают о титулах в этой команде. конченые дол6оёбы
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недолго песенка будет играть.
Уокер вон уже на выход собрался. А там и остальные потянутся
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ну и ладно! пох.
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Система работает, Адебайора они так удерживали достаточно долго.
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вообще вся лига должна перенять опыт Леви перенести ее в массы.
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кейн в челси значит перейдет на 250 тыщ в неделю
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