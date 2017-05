Светская хроника за среду

"Манчестер Сити" работает над "трансферной бомбой". "Манчестер Юнайтед" готовит предложения по Эрику Дайеру и Ромелу Лукаку. Филиппе Коутиньо сказал "да" "Барселоне". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Директора "Манчестер Сити" Ферран Сориано и Чики Бегиристайн работают над "трансферной бомбой" — покупкой нападающего топ-уровня, чье имя держится в секрете. (Mundo Deportivo)



"Сити" готов включить своего защитника Джейсона Денайера в сделку по приобретению нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса. (The Sun)



"Арсенал" и "Тоттенхэм" лидирует в борьбе за вингера "Лестера" Рияда Махреза. (The Sun)



Руководство "Челси" выделит своему тренеру Антонио Конте средства, которых хватит на покупку Виргила Ван Дейка, Алексиса Санчеса и Ромелу Лукаку. (Daily Mirror)



"Челси" уверен в приобретении полузащитника "Монако" Тьемуэ Бакайоко. (Daily Mail)



В "Лейпциге" уверены, что полузащитник Наби Кейта откажет "Челси". (ESPN)



"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сойдутся в битве за нападающего "Челси" Ромелу Лукаку. (Daily Express)



"Юнайтед" предложит 85 миллионов фунтов за Лукаку. (Daily Star)



Также "Юнайтед" собирается предложить 40 млн. фунтов за полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера. (Daily Mirror)



Нападающий "Реала" Альваро Мората отверг интерес из Китая и готов обсудить свой переход в "Челси". (Marca)



"Юнайтед" обходит "Ливерпуль" в борьбе за защитника "Бернли" Майкла Кина. (Manchester Evening News)



Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо дал согласие на переход в "Барселону". (Sport)



Приоритетной целью "Ливерпуля" для укрепления линии обороны является Виргил Ван Дейк из "Саутгемптона", а вовсе не Майкл Кин из "Бернли". (Liverpool Echo)



Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен открыт к переходу в "Ливерпуль". (Daily Mail)



"Ливерпуль" возобновил интерес к вингеру "Ромы" Мохамеду Салаху. Также "красные" имеют виды на Юлиана Брандта из "Байера" и Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала". (Goal)



Нападающий Ахмед Муса собирается покинуть "Лестер" после всего одного года в клубе. (Daily Mirror)



"Эвертон" начинает переговоры о покупке полузащитника "Аякса" Дэви Классена и нападающего "Малаги" Сандро. (Daily Mirror)



"Стоук" близок к продаже полузащитника Жанелли Имбула в "Рому" за 10 млн. фунтов. (The Telegraph)



Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм попал в сферу интересов "Брайтона". (Daily Mail)



"Уотфорд" задумывается о приглашении защитника "Барселоны" Томаса Вермалена. (Watford Observer)



Другое



Между тренером "Арсенала" Арсеном Венгером и исполнительным директором Иваном Газидисом разгорелся настоящий конфликт по поводу создания в клубе должности спортивного директора. (Evening Standard)



Защитник Мамаду Сако номинирован на награду Игрока Года в "Кристал Пэлас", хотя сыграл всего восемь матчей за клуб. (Daily Mirror)



Пол Клемент получит бонус в 750 тыс. фунтов, если сохранит "Суонси" в Премьер-Лиге. (Daily Mail)



В этом сезоне нападающий "Юнайтед" Златан Ибрагимович заработал более 2.8 млн. фунтов в качестве бонусов за забитые голы. (Daily Mail)



На этой неделе "Бирмингем" подтвердит, что Харри Рэднапп останется в качестве тренера на следующий сезон. (Daily Mirror)



Полузащитник "Вест Хэма" Шейху Куяте пропустит остаток сезона после перенесенной операции на запястье. (Daily Mail)