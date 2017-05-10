"Вест Хэм" не уволит Билича летом

"Вест Хэм" не собирается увольнять своего главного тренера Славена Билича по окончании сезона.

Этот сезон складывается для "молотобойцев" не так гладко, как предыдущий, дебютный для Билича на тренерском мостике клуба, за который ему довелось выступать игроком. "Вест Хэм" тяжело привыкал к Олимпийскому стадиону и некоторое время заигрывал с зоной вылета Премьер-Лиги.



В данный момент "Вест Хэм" уже обезопасил себя от вылета и даже имеет шансы финишировать в верхней половине таблицы. И хотя руководству клуба еще предстоит проанализировать работу хорватского специалиста, вопрос об увольнении Славена не рассматривается.



В то же время "молотобойцы" пока не собираются продлевать истекающий через 12 месяцев контракт Билича. Боссы клуба готовы повременить с новым контрактом для Славена до января.



Однако "Вест Хэм" готов создать все условия, чтобы Билич успешно начал следующий сезон. Славен получит необходимую поддержку на трансферном рынке, а одной из своих приоритетных целей на лето лондонцы избрали полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, который будет доступен свободным агентом.



Сообщается, что летом "молотобойцы" собираются совершить два-три знаковых приобретения. Помимо Туре, таковым может стать нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж.