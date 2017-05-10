"Челси" не сможет поднять трофей Премьер-Лиги в пятницу

"Челси" не получит трофей Премьер-Лиги в свои руки в эту пятницу, если одержит победу в гостях у "Вест Бромвича".

В данный момент только три очка отделяют "синих" от титула. Эти три очка подопечные Антонио Конте надеются набрать в пятницу на "Хоторнс" — победа над "дроздам" гарантирует им чемпионство.



Однако церемонии награждения на "Хоторнс" не будет, даже если "Челси" отпразднует победу и станет математически недосягаемым для своих преследователей из "Тоттенхэма".



Daily Mail напоминает, что прерогатива Премьер-Лига заключается в том, чтобы вручать трофей только в заключительный день сезона, и не имеет значения, где и когда чемпионство было оформлено фактически.



Таким образом, коронация "Челси" будет перенесена на "Стэмфорд Бридж", где 21 мая в заключительном туре Премьер-Лиги команда Конте примет уже вылетевший "Сандерленд".