"Челси" не сможет поднять трофей Премьер-Лиги в пятницу

Трофей Премьер-Лиги "Челси" не получит трофей Премьер-Лиги в свои руки в эту пятницу, если одержит победу в гостях у "Вест Бромвича".

В данный момент только три очка отделяют "синих" от титула. Эти три очка подопечные Антонио Конте надеются набрать в пятницу на "Хоторнс" — победа над "дроздам" гарантирует им чемпионство.

Однако церемонии награждения на "Хоторнс" не будет, даже если "Челси" отпразднует победу и станет математически недосягаемым для своих преследователей из "Тоттенхэма".

Daily Mail напоминает, что прерогатива Премьер-Лига заключается в том, чтобы вручать трофей только в заключительный день сезона, и не имеет значения, где и когда чемпионство было оформлено фактически.

Таким образом, коронация "Челси" будет перенесена на "Стэмфорд Бридж", где 21 мая в заключительном туре Премьер-Лиги команда Конте примет уже вылетевший "Сандерленд".


Метки Вест Бромвич, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 10.05.2017 09:17 # j-silver
    правильно же, нах этот хоторнс. лучше перед своими болельщиками поднять, с фейерверком, шампанским, кокосом и шлюхами

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  2. bluebload 10.05.2017 09:16 # bluebload
    Фапля превращается в соревнование по тупости между жезус33 и раимбек1 , как печально

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  3. raimbek1 10.05.2017 09:08 # raimbek1
    Не удивлён, даже в руководстве Премьер Лиги понимают насколько липовый чемпион из Челси

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  4. jesus33 10.05.2017 09:01 # jesus33
    Какие же неудачники.

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