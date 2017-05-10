"Челси" не сможет поднять трофей Премьер-Лиги в пятницу
"Челси" не получит трофей Премьер-Лиги в свои руки в эту пятницу, если одержит победу в гостях у "Вест Бромвича".
В данный момент только три очка отделяют "синих" от титула. Эти три очка подопечные Антонио Конте надеются набрать в пятницу на "Хоторнс" — победа над "дроздам" гарантирует им чемпионство.
Однако церемонии награждения на "Хоторнс" не будет, даже если "Челси" отпразднует победу и станет математически недосягаемым для своих преследователей из "Тоттенхэма".
Daily Mail напоминает, что прерогатива Премьер-Лига заключается в том, чтобы вручать трофей только в заключительный день сезона, и не имеет значения, где и когда чемпионство было оформлено фактически.
Таким образом, коронация "Челси" будет перенесена на "Стэмфорд Бридж", где 21 мая в заключительном туре Премьер-Лиги команда Конте примет уже вылетевший "Сандерленд".
10.05.2017 09:00
Просмотров: 1005
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
правильно же, нах этот хоторнс. лучше перед своими болельщиками поднять, с фейерверком, шампанским, кокосом и шлюхами
(ответить)
Фапля превращается в соревнование по тупости между жезус33 и раимбек1 , как печально
(ответить)
Не удивлён, даже в руководстве Премьер Лиги понимают насколько липовый чемпион из Челси
(ответить)
Какие же неудачники.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий