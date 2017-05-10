Венгер критикует стиль "Лестера" и "Челси" как средство достижения успеха

Арсен Венгер Тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что ему не нравится тренд, который задал "Лестер" в прошлом сезоне и подхватил "Челси" в этом — тренд отказа от владения мячом ради достижения успеха.

Как известно, уже в пятницу, в случае победы над "Вест Бромвичем", "синие" могут оформить чемпионство в Премьер-Лиге. Однако по проценту владения мячом команда Антонио Конте только шестая в дивизионе.

Что касается "лис", то свой титул в прошлом сезоне они завоевали, и вовсе владея мячом только 42.4% времени, что было третьим худшим показателем в Премьер-Лиге. Венгер не одобряет такого рода оборонительный стиль как средство достижения успеха.

"На протяжении двух последних сезонов титул выигрывают команды, которые не владеют помногу мячом в лиге. Кроме того, эти команды совершенно не участвуют в Европе. Мы еще посмотрим, как себя покажет "Челси" в следующем сезоне".

"Я не знаю, является ли этот тренд долгосрочным. Мы постоянно анализируем Лигу Чемпионов, и в некоторые сезоны, должен признать, Лигу Чемпионов выигрывают команды с невысоким процентом владения мячом. На длинной же дистанции успеха всегда добиваются команды, которые больше других владеют мячом".

"В футболе все определяет баланс — правильный баланс между владением и продвижением. В некоторых матчах этого сезона мы много владели мячом, мы 70% времени владели мячом против "Вест Бромвича" и проиграли 3:1, мы 70% времени владели мячом против "Кристал Пэлас" и проиграли 3:0. Это означает, что в те дни наш баланс не был в порядке".

"Я считаю, ты по-прежнему должен держать мяч для создания голевых моментов. Убежден, ты не можешь воодушевлять юношеские команды словами: "Мы не хотим мяча". Ты не можешь покупать больших игроков и говорить им: "Мы не хотим мяча". Большие игроки хотят владеть мячом".

"Думаю, спорт должен поощрять инициативу. Если команды, которые не берут инициативу, будут слишком часто добиваться успеха, потребуется переосмыслить весь процесс, ведь люди не будут вечно приходить на команды, которые не хотят брать инициативу", — цитирует Венгера Daily Mirror.


Метки Арсенал, Венгер, Лестер, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 2147

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Последние комментарии:




  1. bahtiyar 10.05.2017 09:21 # bahtiyar
    дааааа..., нет слов,

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  2. pistolero-lfc 10.05.2017 09:21 # pistolero-lfc
    не оправдывайся блять)

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  3. fly-emirates7 10.05.2017 09:13 # fly-emirates7
    Сам себя обосал старый... надо говорт побольше владеть мячом, а то не красиво... и тут же говорит про два матча где по 70% владел мячом и пропустил по трехе... да ладно бы от МЮ и Челси.. от КП и Вестброма)

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  4. vegasok 10.05.2017 09:05 # vegasok
    Блеа.. Сказал тот, кто спиздил схемку у Конте..

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  5. asnural 10.05.2017 09:05 # asnural
    Пасть только может раззявливать

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  6. j-silver 10.05.2017 08:49 # j-silver
    озил на фотке
    ах ах ах

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  7. jesus33 10.05.2017 08:46 # jesus33
    Да все критикуют, а что толку?
    Этим отбросам всё-равно.
    Отдадут мяч Сандерленду и сидят весь матч в своей штрафной надеясь пенальти заработать на симуляции какой-нибудь падали вроде азара.

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  8. pauk 10.05.2017 08:33 # pauk
    хуесоса не спросили

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  9. cap26 10.05.2017 08:30 # cap26
    эти геи...они такие

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  10. ziyod 10.05.2017 08:28 # ziyod
    По делу говорит Арсен.

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  11. second005 10.05.2017 08:28 # second005
    Венгер уж молчал бы. Челси является первым (если не ошибаюсь) по забитым мячам в лиге, а этот опущенец, так и будет всю жизнь искать оправдания игре своего Арсенала. А мы посмотрим, как в следующем сезоне, они будут в Лиге Европы играть ( хотя, не удивлюсь, если и там дальше 1/4 не пройдут)

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  12. algambra 10.05.2017 08:21 # algambra
    а ведь мсье Арсен прав, согласен с ним полностью.
    включите мозги и поймете о чем он говорит

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  13. sellman 10.05.2017 08:20 # sellman
    Старый писюн совсем тронулся.
    У Челси 1-й в лиге показатель по забитым мячам и 2-й по пропущенным!

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  14. iroquez 10.05.2017 08:19 # iroquez
    Венгер лучше бы думал не о проценте владения мячом а о низком владении своим очком.

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  15. deathshot19 10.05.2017 08:08 # deathshot19
    Что несёт этот старый клоун.

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