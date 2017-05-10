Венгер критикует стиль "Лестера" и "Челси" как средство достижения успеха

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что ему не нравится тренд, который задал "Лестер" в прошлом сезоне и подхватил "Челси" в этом — тренд отказа от владения мячом ради достижения успеха.

Как известно, уже в пятницу, в случае победы над "Вест Бромвичем", "синие" могут оформить чемпионство в Премьер-Лиге. Однако по проценту владения мячом команда Антонио Конте только шестая в дивизионе.



Что касается "лис", то свой титул в прошлом сезоне они завоевали, и вовсе владея мячом только 42.4% времени, что было третьим худшим показателем в Премьер-Лиге. Венгер не одобряет такого рода оборонительный стиль как средство достижения успеха.



"На протяжении двух последних сезонов титул выигрывают команды, которые не владеют помногу мячом в лиге. Кроме того, эти команды совершенно не участвуют в Европе. Мы еще посмотрим, как себя покажет "Челси" в следующем сезоне".



"Я не знаю, является ли этот тренд долгосрочным. Мы постоянно анализируем Лигу Чемпионов, и в некоторые сезоны, должен признать, Лигу Чемпионов выигрывают команды с невысоким процентом владения мячом. На длинной же дистанции успеха всегда добиваются команды, которые больше других владеют мячом".



"В футболе все определяет баланс — правильный баланс между владением и продвижением. В некоторых матчах этого сезона мы много владели мячом, мы 70% времени владели мячом против "Вест Бромвича" и проиграли 3:1, мы 70% времени владели мячом против "Кристал Пэлас" и проиграли 3:0. Это означает, что в те дни наш баланс не был в порядке".



"Я считаю, ты по-прежнему должен держать мяч для создания голевых моментов. Убежден, ты не можешь воодушевлять юношеские команды словами: "Мы не хотим мяча". Ты не можешь покупать больших игроков и говорить им: "Мы не хотим мяча". Большие игроки хотят владеть мячом".



"Думаю, спорт должен поощрять инициативу. Если команды, которые не берут инициативу, будут слишком часто добиваться успеха, потребуется переосмыслить весь процесс, ведь люди не будут вечно приходить на команды, которые не хотят брать инициативу", — цитирует Венгера Daily Mirror.