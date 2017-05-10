"Челси" нацелился на Эмерика Лапорта

Главный тренер "Челси" Антонио Конте хочет начать летнюю трансферную кампанию с покупки центрального защитника "Атлетика" Эмерика Лапорте.

Как известно, еще в середине сезона "синие" попрощались с Браниславом Ивановичем, а совсем скоро они проводят из клуба своего капитана Джона Терри. Наконец, ожидается, что в аренду за практикой будет отправлен Курт Зума, до сих пор не вернувшийся на свой уровень после тяжелой травмы.



Все эти обстоятельства, а также тот факт, что Гари Кэхиллу и Давиду Луису уже за 30, делают задачу по укреплению и омоложению центра обороны одной из приоритетных для Конте перед сезоном, в котором "Челси" будет совмещать внутренние соревнования с выступлением в Лиге Чемпионов.



Как стало известно ESPN от своих источников, Антонио хочет пригласить на "Стэмфорд Бридж" Лапорта, которому в этом месяце исполнится 23. Контракт Эмерика с клубом из Бильбао предусматривает отступные в 65 миллионов евро (54.6 фунтов).



Прошлым летом приобрести игрока сборной Франции пытался "Манчестер Сити". По слухам, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола сохраняет интерес к Лапорту, однако возможность жить в Лондоне и выступать за действующих чемпионов Премьер-Лиги может стать решающим фактором в выборе Эмерика.