"Челси" нацелился на Эмерика Лапорта
Главный тренер "Челси" Антонио Конте хочет начать летнюю трансферную кампанию с покупки центрального защитника "Атлетика" Эмерика Лапорте.
Как известно, еще в середине сезона "синие" попрощались с Браниславом Ивановичем, а совсем скоро они проводят из клуба своего капитана Джона Терри. Наконец, ожидается, что в аренду за практикой будет отправлен Курт Зума, до сих пор не вернувшийся на свой уровень после тяжелой травмы.
Все эти обстоятельства, а также тот факт, что Гари Кэхиллу и Давиду Луису уже за 30, делают задачу по укреплению и омоложению центра обороны одной из приоритетных для Конте перед сезоном, в котором "Челси" будет совмещать внутренние соревнования с выступлением в Лиге Чемпионов.
Как стало известно ESPN от своих источников, Антонио хочет пригласить на "Стэмфорд Бридж" Лапорта, которому в этом месяце исполнится 23. Контракт Эмерика с клубом из Бильбао предусматривает отступные в 65 миллионов евро (54.6 фунтов).
Прошлым летом приобрести игрока сборной Франции пытался "Манчестер Сити". По слухам, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола сохраняет интерес к Лапорту, однако возможность жить в Лондоне и выступать за действующих чемпионов Премьер-Лиги может стать решающим фактором в выборе Эмерика.
10.05.2017 07:00
Просмотров: 179
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Середняк для средненького клуба
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий