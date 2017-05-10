Садио Мане признан Игроком Года в "Ливерпуле"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане был признан Игроком Года в своей команде — как по версии болельщиков, так и по версии своих партнеров по команде.
Напомним, Мане стал главным приобретением мерсисайдского клуба прошлым летом — ради приглашения игрока сборной Сенегала из "Саутгемптона" "красные" потратили 30 миллионов фунтов.
В своем дебютном сезоне за "Ливерпуль" Садио забил 13 голов в 29 матчах Премьер-Лиги. Игру Мане по достоинству оценили и его одноклубники, и фанаты клуба с "Энфилда", несмотря на то, что 25-летний сенегалец зимой уезжал на Кубок Африки, а в апреле получил травму колена и досрочно завершил кампанию.
В то же время награда молодому Игроку Года досталась защитнику Тренту Александер-Арнольду, а полузащитник Эмре Джан получил приз за лучший гол сезона, который он забил "Уотфорду" в падении через себя.
Добавим, что аналогичная церемония в этот день проходила и в другой части Ливерпуля. Там свои награды раздавал "Эвертон". Как и можно было ожидать, Игроком Года у "ирисок" лидер бомбардирской гонки Премьер-Лиги в этом сезоне Ромелу Лукаку. Молодым Игроком Года был признан Том Дэвис.
10.05.2017 06:00
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