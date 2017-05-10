Леманн: "Санчес подошел бы "Баварии"

Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн считает, что нападающий "канониров" Алексис Санчес подошел бы "Баварии".

Будущее Санчеса остается предметом интенсивных спекуляций. Своей игрой в этом сезоне Алексис привлек интерес не только "Манчестер Сити" с "Челси", но и ряда европейских грандов, включая ПСЖ с "Ювентусом" — а с недавних пор и "Баварии", если верить прессе.



Леманн не видит в 28-летнем чилийце типичного флангового игрока, но считает, что Алексис сможет адаптироваться к стилю "Баварии", как он адаптировался в этом сезоне к игре на позиции центрального нападающего.



"Он бы подошел "Баварии", хотя он и не является типичным фланговым игроком, которого они ищут. Ему нравится смещаться в центр, и я видел игроков, которые лучшие принимают решения на поле, однако, возможно, он сможет этому научиться".



"Он уличный футболист, и это заметно, когда он на поле. Держать его в рамках какой-либо системы непросто, но было бы приятно увидеть его в Бундеслиге", — цитирует Леманна Sky Sports.



Добавим, что в этом сезоне Санчес забил 24 гола за "Арсенал" с учетом всех соревнований. На днях Алексис объявил, что сосредоточен на завершении кампании, а свое будущее обсудит летом.