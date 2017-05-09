ФИФА начала расследование по трансферу Погба

ФИФА начала расследование в отношении трансфера полузащитника Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" прошлым летом за рекордные для мирового футбола 89 миллионов фунтов.

На текущей неделе в Германии вышла в свет книга под названием "Football Leaks: The Dirty Business of Football" ("Футбольные утечки: грязные дела футбола"), содействие авторам которой оказывал известный веб-сайт Football Leaks, публикующий некоторые скандальные детали контрактов и трансферов известных игроков.



Среди прочего, в книге говорится, что агент Мино Райола сможет заработать с возвращения Погба в Манчестер аж 41 млн. фунтов: 23 млн. в качестве своей доли от трансферной суммы, до 16 млн. в качестве бонусов в период выступлений Поля за "красных дьяволов" и еще около 2 млн. в качестве оплаты за услуги агентства Райолы Uuniqq SARL, базирующегося в Монако.



Эта публикация не осталась без внимания со стороны футбольных чиновников, и вот сейчас, сообщает Sky Sports, ФИФА инициировала расследование, чтобы проверить раскрытые детали трансфера Погба. Каких-либо подробностей пока нет, и не совсем понятно, кто может пострадать от этого расследования: Райола, "Юнайтед" или сам Поль.



Добавим, что после своего возвращения на "Олд Траффорд" в августе прошлого года 24-летний француз сыграл почти 50 матчей за "Юнайтед" в этом сезоне, однако игра Поля нередко вызывает нарекания со стороны фанатов и экспертов.