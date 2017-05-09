Каррагер против перехода Майкла Кина в "Ливерпуль"
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер выступил против перехода защитника "Бернли" Майкла Кина в мерсисайдский клуб.
Во вторник утром издание Daily Mirror сообщило, что "Ливерпуль" уже согласовал условия личного контракта с воспитанником "Манчестер Юнайтед" и собирается предложить "бордовым" 25 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Сообщалось, что 24-летний Кин непременно отправится на "Энфилд", если "красным" удастся пробиться в Лигу Чемпионов. Однако Каррагер против этого трансфера.
"Мне он нравится. Думаю, он проводит действительно хороший сезон, но переход из "Бернли" в "Ливерпуль" стал бы большим прыжком для него. Здесь играют в футбол совершенно по-другому".
"Бернли" играет по схеме 4-4-2, где тебя всегда готовы подстраховать партнеры. Нечто похожее мы наблюдаем с Мамаду Сако в "Кристал Пэлас". Он выглядит совершенно другим игроком, но он и играет в совершенно другой футбол".
"Пару недель назад Юрген Клопп говорил о центральных защитниках в топ-клубах. Здесь перед тобой возникают совершенно другие задачи".
"Если ты собираешься купить Майкла Кина, это будет тебе стоить 25 миллионов фунтов. Он молодой английский игрок. Но разве он лучше Ловрена и Матипа? Может быть, того же уровня".
"Если ты тратишь 25 миллионов фунтов на центрального защитника, то этот игрок должен немедленно получить место в стартовом составе и сделать команду сильнее. Не думаю, что он вполне соответствует этому уровню и может стать реальным усилением".
"Я всегда считал, что, переходя из команды из низов в команду топ-уровня, ты совершаешь большой прыжок", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
09.05.2017 22:00
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Последние комментарии:
не подкопаешься, здравые мысли. Гибсон из боро кстати мне видится игроком покласснее Кина.
ps цены пи3дец, скоро лавочника из Гримбси за пол-миллиарда будут покупать
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Он не лучше Клована, и это еще комплимент.
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Посредственному каррагеру проще разглядеть те же черты посредственности в Кине. Но что он предлагает? Топарей покупать? Так к клоппу не пойдет никто. Человека даже Гетце, с которым они работали, отшил в свое время. О чем тут говорить, физрук и дальше будет закупать клаванов.
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Каррагер - адекватище!
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Откуда ему знать о большом прыжке, если он не поиграл в топ клубе?
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сам как будто был топарем
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