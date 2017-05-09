"Юнайтед" предложит Де Хеа новый контракт

"Манчестер Юнайтед" предпримет финальную попытку удержать голкипера Давида Де Хеа от перехода в "Реал", предложив своему первому номеру новый контракт на улучшенных условиях.

Грядущим летом Де Хеа вновь станет целью президента "Реала" Флорентина Переса. Сам Давид продолжает хранить гробовое молчание относительно своего будущего, однако достоверно известно, что два года назад он хотел покинуть "Олд Траффорд".



Как сообщает Manchester Evening News, "красные дьяволы" обеспокоены возобновившимся интересом "Реала". В связи с этим "Юнайтед" предпримет попытку удержать Де Хеа, переведя его в число самых высокооплачиваемых игроков клуба.



Сообщается, что "Юнайтед" готов увеличить зарплату 26-летнего испанца, чей действующий контракт истекает только через два года, до 200 тысяч фунтов в неделю.



Если же Де Хеа отвергнет это предложение и выразит желание вернуться на родину, то "дьяволы" собираются потребовать за своего первого номера рекордную сумму для голкипера, которую, впрочем, они тут же потратят на замену Давиду.