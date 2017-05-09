В "Челси" уверены, что Конте подпишет новый контракт

"Челси" уверен в подписании нового контракта со своим главным тренером Антонио Конте.

Уже в пятницу "синие" могут досрочно оформить чемпионский титул Премьер-Лиги, что станет большим прогрессом относительно их 10-го места по итогам прошлого сезона. Также нельзя забывать, что в конце месяца подопечных Конте ожидает финал Кубка Англии.



В данный момент у Антонио остается еще два полных года по действующему контракту, однако своими успехами в английском футболе 47-летний итальянец подогревает спекуляции относительно своего будущего.



Например, пресса продолжает сватать Конте в "Интер". Таблоиды отмечают, что Антонио до сих не обжился в Лондоне и не перевез сюда свою дочь с женой.



Однако на "Стэмфорд Бридж" не переживают за будущее своего тренера, сохраняя уверенность, что после окончания этого сезона Антонио продлит сотрудничество с клубом.



Новый контракт станет наградой за Конте за его успехи в этом сезоне. Также "Челси" окажет доверие Антонио, выделив существенные средства на трансферы и позволив назначить собственного ассистента вместо уходящего в сборную Англии Стива Холланда.