"Юнайтед" предложена возможность купить Хамеса Родригеса

"Манчестер Юнайтед" была предложена возможность приобрести атакующего полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.

Этот сезон складывается очень непросто для игрока сборной Колумбии, не имеющего твердого места в стартовом составе команды Зинедина Зидана. Но свое мастерство Хамес не растерял, доказав это семью голами в девяти последних матчах, в которых его тренер активно использовал ротацию.



Однако на самые важные матчи, включая оба четвертьфинала Лиги Чемпионов с "Баварией" и первый полуфинал с "Атлетико", Родригес оставался в запасе, и это наводит его на мысли о смене клуба по окончании сезона.



Как стало известно ESPN от своих источников, представители 25-летнего Родригеса общаются с целым рядом европейских грандов, включая "Челси" и ПСЖ, подыскивая подходящий вариант для своего клиента.



А наиболее вероятным направлением для Хамеса в данный момент является "Юнайтед", который в свое время аналогичным образом приобрел у "Реала" Анхеля Ди Марию. Кроме того, агент колумбийца Жорже Мендеш известен тем, что вхож в кабинеты на "Олд Траффорд".