"Юнайтед" предложена возможность купить Хамеса Родригеса

Хамес Родригес "Манчестер Юнайтед" была предложена возможность приобрести атакующего полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.

Этот сезон складывается очень непросто для игрока сборной Колумбии, не имеющего твердого места в стартовом составе команды Зинедина Зидана. Но свое мастерство Хамес не растерял, доказав это семью голами в девяти последних матчах, в которых его тренер активно использовал ротацию.

Однако на самые важные матчи, включая оба четвертьфинала Лиги Чемпионов с "Баварией" и первый полуфинал с "Атлетико", Родригес оставался в запасе, и это наводит его на мысли о смене клуба по окончании сезона.

Как стало известно ESPN от своих источников, представители 25-летнего Родригеса общаются с целым рядом европейских грандов, включая "Челси" и ПСЖ, подыскивая подходящий вариант для своего клиента.

А наиболее вероятным направлением для Хамеса в данный момент является "Юнайтед", который в свое время аналогичным образом приобрел у "Реала" Анхеля Ди Марию. Кроме того, агент колумбийца Жорже Мендеш известен тем, что вхож в кабинеты на "Олд Траффорд".


Метки Манчестер Юнайтед, Реал, Родригес

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. division 09.05.2017 19:20 # division
    Реал шаристые. Знают кто в АПЛ являются денежными мешками и с кого можно бабла состричь как с породистых овец.

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  2. gio 09.05.2017 19:09 # gio
    как всегда хотят развести мешок, только толку от этого? опять вся европа ржать будет

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  3. gusto 09.05.2017 19:07 # gusto
    почему я не удивлен, что именно пригородным лохам пытаются впарить за огромные деньги этого днаря

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  4. mdfjvnlabngmlas 09.05.2017 19:05 # mdfjvnlabngmlas
    нахуй не нужен этот днарь.

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  5. second005 09.05.2017 19:05 # second005
    лол, опять скум разведут на бабосики

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