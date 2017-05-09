"Юнайтед" предложена возможность купить Хамеса Родригеса
"Манчестер Юнайтед" была предложена возможность приобрести атакующего полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.
Этот сезон складывается очень непросто для игрока сборной Колумбии, не имеющего твердого места в стартовом составе команды Зинедина Зидана. Но свое мастерство Хамес не растерял, доказав это семью голами в девяти последних матчах, в которых его тренер активно использовал ротацию.
Однако на самые важные матчи, включая оба четвертьфинала Лиги Чемпионов с "Баварией" и первый полуфинал с "Атлетико", Родригес оставался в запасе, и это наводит его на мысли о смене клуба по окончании сезона.
Как стало известно ESPN от своих источников, представители 25-летнего Родригеса общаются с целым рядом европейских грандов, включая "Челси" и ПСЖ, подыскивая подходящий вариант для своего клиента.
А наиболее вероятным направлением для Хамеса в данный момент является "Юнайтед", который в свое время аналогичным образом приобрел у "Реала" Анхеля Ди Марию. Кроме того, агент колумбийца Жорже Мендеш известен тем, что вхож в кабинеты на "Олд Траффорд".
09.05.2017 19:00
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Реал шаристые. Знают кто в АПЛ являются денежными мешками и с кого можно бабла состричь как с породистых овец.
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как всегда хотят развести мешок, только толку от этого? опять вся европа ржать будет
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почему я не удивлен, что именно пригородным лохам пытаются впарить за огромные деньги этого днаря
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нахуй не нужен этот днарь.
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лол, опять скум разведут на бабосики
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