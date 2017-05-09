Семь вещей, что мы узнали в 36-м туре

36-й тур Премьер-Лиги сложился таким образом, что судьба титула оказалась практически предрешена. Однако для многих команд интрига по-прежнему жива и не дает расслабляться на финише. Разберем внимательнее прошедшие матчи.





"Тоттенхэм" сошел с пути



Не стоит проводить прямых параллелей между нынешним и предыдущим сезонами. На этот раз "Тоттенхэм", проигрывающий чемпионскую гонку, был единственной причиной, по которой эта гонка — казавшаяся закрытой пару месяцев назад — вообще возродилась. Победив в девяти матчах подряд, "шпоры" сократили отставание от "Челси" до четырех очков, но их пятничное поражение, наверняка, ставит точку в борьбе за титул.



Это должно быть особенно обидно, учитывая, как слабо "Вест Хэм" на протяжении всего сезона смотрелся против команд из верхней части таблицы. Сообщения прессы о том, что судьба Славена Билича может зависеть от результатов коллектива в играх с "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", определенно произвела эффект на "молотобойцев". Их лучшая игра в сезоне? Почему бы и нет. Команда Билича феноменально держала оборону, не сбиваясь с мощного темпа соперника, и прекрасно воспользовалась своей возможностью у чужих ворот, чему помогла активная и сообразительная игра Мануэля Лансини. Для Билича этот результат может значить многое, для "Вест Хэма" он не значит почти ничего, а вот с "Тоттенхэм" и его чемпионскими амбициями теперь, видимо, покончено — по крайней мере, до следующего сезона.



"Пэлас" посыпался после травмы Сако



Французский защитник Мамаду Сако — не единственная, но определенно важнейшая потеря команды Сэма Эллардайса на финише сезона. Одержав шесть (включая три — над грандами) побед в восьми матчах, "орлы", казалось, почти обеспечили себе место в Премьер-Лиге на следующей сезон, но после субботнего разгрома в Манчестере их положение выглядит уже не настолько очевидным. Не зазорно проиграть "Сити" в хорошей форме, но Эллардайс мог быть в ужасе от того, как плохо его команда выполняла базовые для такой игры установки.



Отсутствие арендованного у "Ливерпуля" Сако было определяющим, учитывая, как громко провалилась защита в такой встрече. Сако получил травму во второй тайме матча с "Тоттенхэмом", который "орлы" по итогу проиграли из-за позднего гола Кристиана Эриксена. За этим последовала следующая неудача, ставшая одновременно первой выездной победой "Бернли" в нынешнем сезоне. Унижение на "Этихад" не делает "Пэлас" фаворитом на вылет, но как будто бы возвращает команду в то эмоциональное состояние, которое она переживала до прихода Эллардайса и момента, когда его работа стала приносить плоды. Матч против "Халла" в ближайшие выходные станет определяющим — и будет интересно посмотреть, станет ли менеджер лондонцев держаться за ничейный результат, который окончательно обезопасит его от угрозы этого же оппонента в таблице.



"Сандерленд" начинает играть после вылета



Пожалуй, самым удивительным (если не считать таковым победу Венгера над Моуриньо) результатом тура стало домашнее поражение "Халла" от "Сандерленда". Марку Силва как тренер не проигрывал дома во главе четырех команд с весны 2014 года, и в "Халле" — записном аутсайдере — эта статистика выглядела особенно впечатляющей. Каким-то образом "тигры" остались ни с чем в поединке с "Сандерлендом" — худшей командой сезона, потерявшей всякие шансы на спасение еще неделю назад.



"Черные коты" не доминировали над соперников в игре, которое несколько раз могла повернуться в другую сторону. Тем не менее, такой результат не может быть случайным. Кажется, на руку "черным котам" сыграло отсутствие давления, под которым футболисты Дэвида Мойеса неделями гнули спины и разочаровывали своих болельщиков. "Сандерленд" был прилично организован сзади и очень эффективен в передней линии. Не исключено, что "Суонси", воспользовавшийся осечкой "Халла", тоже должен быть настороже. В ближайшем туре валлийцы отправятся на "Стадион Света", где теперь уже уверенный в себе "Сандерленд" постарается добиться маленького оправдания за почти позорный сезон перед глазами родных фанов.



"Суонси" — фаворит в борьбе с "Халлом"



Три недели назад, когда "лебеди" сошли с пути (взяв очко в пяти играх), многие поспешили отдать спасительное 18-е место "Халлу". Команда Марку Силвы выигрывала каждый домашний матч и не подавала признаков волнения. Все изменилось в течение трех туров: "Суонси" вернул в состав Леона Бриттона, обыграл дома "Стоук", а затем заработал ничью на поле "Манчестер Юнайтед". В субботу валлийцы выбрались из зоны вылета — за поражением "Халла" последовал успех команды Пола Клемента в матче с "Эвертоном".



Шансом "Суонси" воспользовался превосходно. Это точно была не лучшая игра крепко просевшего в последних турах "Эвертона", но организация действий хозяев и их характер произвели впечатление. Здесь были и геройства центрбека Алфи Моусона (в день возвращения на "Либерти" экс-капитана Эшли Уильямса), и класс атакующих игроков. Победу "Суонси" обеспечил очередной точный удар головой Фернандо Льоренте. Можно сказать, что талант испанца и его партнера по атаке Гульфи Сигурдссона — слишком велик для зоны вылета, но то же касается и старания, которое в последние недели вкладывают в общее дело Клемент и другие игроки. "Суонси" контролируют свою судьбу и очень довольствуется тому, что в следующем туре "Халл" — не выигрывавший на выезде при Силве — отправляется в гости к "Кристал Пэлас".



Даже Милнер может не забить пенальти



Нельзя сказать, что каждый болельщик "Саутгемптона" полностью удовлетворен работой француза Клода Пюэля. Несмотря на выход в финал Кубка Лиги, нынешний сезон была наименее эмоциональным для "святых" в последние годы. Пюэль часто занимался ротацией состава, что иногда приносило впечатляющие результаты, но также сделало его команду очень нестабильной и непредсказуемой. Разумеется, не помогли и кадровые проблемы.



В чем француз уверенно преуспел, так это в умении сдерживать "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа может быть одной из самых результативных в стране, но в четырех матчах против "святых" мерсисайдцы ни разу не поразили ворота соперников. Вылет в полуфинале Кубка Лиги стоит особняком, но не менее разочаровывающим вышла и воскресная осечка на "Энфилде", куда приехал уже не преследующих турнирных задач "Сотон". Гости практически лишили команду Клоппа моментов, а таинственная зачарованность их ворот была подкреплена нереализованным пенальти Джеймса Милнера. Вице-капитан "Ливерпуля" взял ответственность за результат на себя, но едва кто-то обвинит его в психологической нестойкости. Милнер забил все свои удары с "точки" за нынешнюю команду, а его последняя неудача до воскресенья была датирована 2009 годом.



Для "Манчестер Юнайтед" чемпионат завершен



Впервые за многие годы пребывания в Англии Жозе Моуриньо проиграл матч чемпионата Арсену Венгеру. При этом, португальский тренер сделал все, чтобы сделать эту неудачу "Манчестер Юнайтед" (также завершившую их беспроигрышную серию) малозначительной. По факту, она таковой и является: после ничьей в игре с "Суонси" манкунианцы были вправе полностью сконцентрировать свое внимание на полуфиналах Лиги Европы.



Не основной состав, который при этом преследовал ту же основную цель — не дать сыграть сопернику. МЮ, как казалось до шального гола Гранита Джаки, с этим полностью справлялся, но точный удар швейцарца и мгновенная добавка от Данни Уэлбека планы гостей разрушили. Показательно то, что "Юнайтед" после этого выглядел смиренно, подобно своему тренеру. Не предприняв особых попыток отыграться, футболисты подтвердили мнение о том, что для команды этот чемпионат уже завершен. Арсен Венгер в то же время не только празднует уникальный успех в противостоянии с Моуриньо, но возвращает подопечных в борьбу за место в четверке — теоретические шансы у "канониров" все еще сохраняются, но требуют дополнительных осечек от "Ливерпуля".



"Мидлсбро" вернется в Чемпионшип



В понедельник "Челси" прогнозируемым образом воспользовался осечкой "Тоттенхэма", увеличив свое превосходство на вершине турнирной таблицы до семи очков. Теперь можно с уверенностью говорить о том, что команда Антонио Конте добьется итогового успеха — не исключено, что уже в пятницу в выездном поединке с "Вест Бромвичем".



Для "Мидлсбро" поражение на "Стэмфорд Бридж" также стало определяющим, пусть судьба "речников" казалось определенной достаточно давно. Вероятно, запоздалая смена тренера и недостаток работы на трансферном рынке зимой сделали "Боро" обреченной командой. Победа в игре с "Сандерлендом" и неожиданная ничья против "Манчестер Сити" в предыдущую неделю подарили местным фанам редкие для этого сезона эмоции, но общее выступление "Мидлсбро" в элите получилось, по большей мере, незамеченным — долго надеясь отстоять ничьи буквально в каждом поединке, команда практически разучилась побеждать, что так или иначе было необходимым для сохранения места в элите.



Иван Громиков специально для FAPL.ru