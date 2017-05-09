Махрез надеется, что "Лестер" отпустит его в топ-клуб

Рияд Махрез Вингер "Лестера" Рияд Махрез надеется, что "лисы" сдержат обещание и позволят ему уйти в топ-клуб Премьер-Лиги.

Несмотря на серьезный интерес к своей персоне, Махрез не покинул "Лестер" прошлым летом. Более того, Рияд даже продлил сотрудничество с "лисами" в знак сенсационной победы в Премьер-Лиге.

Провальная защита титула заставила алжирца поменять свои планы: теперь Махрез рассчитывает уйти с "Кинг-Пауэр". Рияд надеется, что "Лестер" сдержит обещание, выданное при подписании новой сделки, и отпустит его из клуба, сообщает The Telegraph.

В таком случае Махрез сможет рассчитывать на внимание сразу двух грандов Премьер-Лиги – "Арсенала" и "Тоттенхэма". Чтобы заполучить 26-летнего вингера, лондонским клубам придется выложить около 30 миллионов фунтов.



Метки Лестер, Махрез

Автор foxmcfc   

Дата 09.05.2017 17:00

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  1. mancunia-planet 09.05.2017 17:51 # mancunia-planet
    Рияд показывает на фото - "Нет, только не в Челски!!!"

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  2. cfc000000 09.05.2017 17:26 # cfc000000
    В топ клуб, в статье ни одного упоминания о топ клубе...

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  3. paul-shark 09.05.2017 17:03 # paul-shark
    Милости просим в ЛФК.

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  4. danny949494 09.05.2017 17:01 # danny949494
    В Арсенал его. А Санчеса в Челси.

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