Махрез надеется, что "Лестер" отпустит его в топ-клуб

Вингер "Лестера" Рияд Махрез надеется, что "лисы" сдержат обещание и позволят ему уйти в топ-клуб Премьер-Лиги.

Несмотря на серьезный интерес к своей персоне, Махрез не покинул "Лестер" прошлым летом. Более того, Рияд даже продлил сотрудничество с "лисами" в знак сенсационной победы в Премьер-Лиге.



Провальная защита титула заставила алжирца поменять свои планы: теперь Махрез рассчитывает уйти с "Кинг-Пауэр". Рияд надеется, что "Лестер" сдержит обещание, выданное при подписании новой сделки, и отпустит его из клуба, сообщает The Telegraph.



В таком случае Махрез сможет рассчитывать на внимание сразу двух грандов Премьер-Лиги – "Арсенала" и "Тоттенхэма". Чтобы заполучить 26-летнего вингера, лондонским клубам придется выложить около 30 миллионов фунтов.