Махрез надеется, что "Лестер" отпустит его в топ-клуб
Вингер "Лестера" Рияд Махрез надеется, что "лисы" сдержат обещание и позволят ему уйти в топ-клуб Премьер-Лиги.
Несмотря на серьезный интерес к своей персоне, Махрез не покинул "Лестер" прошлым летом. Более того, Рияд даже продлил сотрудничество с "лисами" в знак сенсационной победы в Премьер-Лиге.
Провальная защита титула заставила алжирца поменять свои планы: теперь Махрез рассчитывает уйти с "Кинг-Пауэр". Рияд надеется, что "Лестер" сдержит обещание, выданное при подписании новой сделки, и отпустит его из клуба, сообщает The Telegraph.
В таком случае Махрез сможет рассчитывать на внимание сразу двух грандов Премьер-Лиги – "Арсенала" и "Тоттенхэма". Чтобы заполучить 26-летнего вингера, лондонским клубам придется выложить около 30 миллионов фунтов.
09.05.2017 17:00
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Последние комментарии:
Рияд показывает на фото - "Нет, только не в Челски!!!"
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В топ клуб, в статье ни одного упоминания о топ клубе...
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Милости просим в ЛФК.
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В Арсенал его. А Санчеса в Челси.
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